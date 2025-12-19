Timrå U20 vann i svenska cupen, U20 grupp A herr mot Skellefteå AIK U20

Timrå U20-seger med 5–4 efter straffar

Lucas Brauer avgjorde för Timrå U20

Andra förlusten i följd för Skellefteå AIK U20

Timrå U20 vann på bortaplan mot Skellefteå AIK U20 i svenska cupen, U20 grupp A herr, med 5–4 (2–1, 0–1, 2–2, 0–0, 1–0) efter straffar.

Skellefteå AIK U20–Timrå U20 – mål för mål

Skellefteå AIK U20 tog ledningen i början av första perioden genom Viktor Klingsell.

Därefter fixade Timrå U20:s William Sörbrand att laget vände underläge till ledning med 1–2, med två raka mål.

Efter 18.03 i andra perioden slog Johan Stenberg till framspelad av Vincent Wedin och Felix Bergström och kvitterade för Skellefteå AIK U20.

Skellefteå AIK U20 gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 2–2 till 4–2, målen av Carl Lundberg och Elis Hansson.

Timrå U20 reducerade och kvitterade till 4–4 genom Lucas Brauer och Adrian Thun-Hansson med knappt tre minuter kvar att spela.

Timrå U20:s Lucas Brauer blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Timrå U20:s David Slacik hade tre assists.

Resultaten i sista omgången betyder att Skellefteå AIK U20 slutar på femte plats i tabellen och Timrå U20 på fjärde plats.

Skellefteå AIK U20–Timrå U20 4–5 (1–2, 1–0, 2–2, 0–0, 0–1)

Svenska cupen, U20 grupp A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (4.45) Viktor Klingsell (Theo Landström, Måns Bystedt), 1–1 (12.39) William Sörbrand (Alex Kristiansson, Ruben Östman), 1–2 (17.11) William Sörbrand (David Slacik).

Andra perioden: 2–2 (38.03) Johan Stenberg (Vincent Wedin, Felix Bergström).

Tredje perioden: 3–2 (44.47) Carl Lundberg (Tim Dahlgren, Olof Hjalmar), 4–2 (48.50) Elis Hansson (Carl Lundberg, Tim Dahlgren), 4–3 (54.39) Lucas Brauer (Adrian Thun-Hansson, David Slacik), 4–4 (57.29) Adrian Thun-Hansson (Filip Sjölund, David Slacik).

Straffar: 4–5 (65.00) Lucas Brauer.