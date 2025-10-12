Timrå U20 avgjorde i sista perioden och vann mot Skellefteå AIK U20

Timrå U20-seger med 3–2 mot Skellefteå AIK U20

Filip Sjölund med tre mål för Timrå U20

Andra raka förlusten för Skellefteå AIK U20

Timrå U20 vann borta mot Skellefteå AIK U20 i U20 nationell norra med 3–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan Timrå U20 avgjorde i sista perioden.

Timrå U20:s tränare Andreas Molinder tyckte till om matchen:

– Grymt kriga av alla killar idag. Försvarsspelet klockrent med målvakt i spetsen. Tar betalt på våra lägen. Idag är grabbarna värda tre poäng.

Mora nästa för Timrå U20

Första perioden var jämn. Timrå U20 inledde bäst och tog ledningen genom Filip Sjölund efter 12.53, men Skellefteå AIK U20 kvitterade genom Theo Landström efter 16.43. Skellefteå AIK U20 gjorde 2–1 genom Tim Dahlgren efter 12.51 i andra perioden.

Timrå U20 kvitterade till 2–2 genom Filip Sjölund med 1.51 kvar att spela av perioden. 11.43 in i tredje perioden slog Filip Sjölund till på nytt framspelad av Vincent Romö och Lucas Brauer och avgjorde matchen. 2–3-målet blev matchens sista.

Filip Sjölund gjorde tre mål för Timrå U20.

Det här var Skellefteå AIK U20:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Timrå U20:s andra uddamålsseger.

För Skellefteå AIK U20 gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Timrå U20 är på sjunde plats.

I nästa match, lördag 18 oktober möter Skellefteå AIK U20 AIK borta i Ulriksdals IP 15.30 medan Timrå U20 spelar hemma mot Mora 14.00.

Skellefteå AIK U20–Timrå U20 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (12.53) Filip Sjölund (Alex Kristiansson), 1–1 (16.43) Theo Landström (Linus Debou Rudslätt, Valter Nyström-Dübbel).

Andra perioden: 2–1 (32.51) Tim Dahlgren (Johan Stenberg, Vincent Wedin), 2–2 (38.09) Filip Sjölund (Linus Wallin).

Tredje perioden: 2–3 (51.43) Filip Sjölund (Vincent Romö, Lucas Brauer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U20: 3-0-2

Timrå U20: 2-1-2

Nästa match:

Skellefteå AIK U20: AIK, borta, 18 oktober

Timrå U20: Mora, hemma, 18 oktober