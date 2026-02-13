Svårstoppade Frölunda fortsätter vinna – 5–4 mot svaga HV 71

Frölunda vann med 5–4 mot HV 71

Frölundas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Avgörande målet kom efter 59.38.

Frölunda vann med 5–4 (1–2, 2–1, 2–1) på bortaplan mot HV 71 på fredagen och tog därmed lagets sjätte raka seger i U20 nationell södra. Det innebär också att HV 71 åkte på sjätte förlusten i rad.

Måns Toresson slog till med bara 22 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Det var Frölundas tionde raka seger mot HV 71.

Måns Toresson gjorde avgörande målet

HV 71 tog ledningen i första perioden genom Malte Gustafsson.

Frölunda kvitterade till 1–1 genom Liam Elofsson efter 13.36.

HV 71 tog ledningen på nytt genom Oscar Pöyliö efter 14.50 i matchen.

HV 71 gjorde 3–1 genom Noel Skarby efter 6.40 i andra perioden.

Frölunda reducerade och kvitterade till 3–3 genom Måns Toresson och Hjalmar Cilthe.

Efter 14.24 i tredje perioden gjorde Frölunda 3–4 genom Alexander Eklöf.

HV 71 kvitterade till 4–4 genom William Bundgaard efter 14.59 av perioden.

Frölunda kunde dock avgöra till 4–5 med 22 sekunder kvar av matchen genom Måns Toresson.

Frölundas Måns Toresson stod för tre poäng, varav två mål.

Resultatet innebär att HV 71 ligger kvar på nionde plats och Frölunda toppar tabellen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Frölunda vunnit.

Lördag 21 februari 16.00 spelar HV 71 borta mot Rögle. Frölunda möter LHC J20 borta i Stångebro Ishall lördag 14 februari 15.30.

HV 71–Frölunda 4–5 (2–1, 1–2, 1–2)

U20 nationell södra, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (8.17) Malte Gustafsson (Tobias Krestan), 1–1 (13.36) Liam Elofsson (Måns Toresson), 2–1 (14.50) Oscar Pöyliö (Tobias Krestan, Liam Andersson).

Andra perioden: 3–1 (26.40) Noel Skarby (Wille Magnertoft, Sigge Lindh), 3–2 (29.16) Måns Toresson (Adam Nömme, Alfred Persson), 3–3 (30.52) Hjalmar Cilthe (Axel Järnstedt, Emil Carlén).

Tredje perioden: 3–4 (54.24) Alexander Eklöf (Zacharias Käll), 4–4 (54.59) William Bundgaard, 4–5 (59.38) Måns Toresson (Emil Carlén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 0-1-4

Frölunda: 5-0-0

Nästa match:

HV 71: Rögle, borta, 21 februari 16.00

Frölunda: Linköping HC, borta, 14 februari 15.30