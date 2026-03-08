Stabil seger för Leksand – som nollade Modo Hockey U20

Leksand-seger med 3–0 mot Modo Hockey U20

Birk Hjelmås avgjorde för Leksand

Leksands 17:e seger för säsongen

Leksand höll nollan när laget vann på bortaplan mot Modo Hockey U20 i U20 nationell norra. Matchen slutade 0–3 (0–2, 0–1, 0–0).

Modo Hockey U20–Leksand – mål för mål

Birk Hjelmås gav Leksand ledningen efter 7.40. Laget gjorde 0–2 efter 12.32 när Hugo Allvin slog till efter förarbete från August Lissel.

Leksand gjorde också 0–3 genom August Lissel efter förarbete av Vilgot Lidén och Zaki Crookes efter 14.37 i andra perioden.

Tredje perioden blev mållös och Leksand höll i sin 3–0-ledning och vann.

Modo Hockey U20 har tre vinster och två förluster och 15–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leksand har två vinster och tre förluster och 17–17 i målskillnad.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Modo Hockey U20 slutar på femte plats och Leksand på tredje plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

Det här var fjärde mötet mellan Modo Hockey U20 och Leksand den här säsongen. Leksand vann de två första mötena. Modo Hockey vann senast lagen möttes.

Modo Hockey U20–Leksand 0–3 (0–2, 0–1, 0–0)

U20 nationell norra, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (7.40) Birk Hjelmås, 0–2 (12.32) Hugo Allvin (August Lissel).

Andra perioden: 0–3 (34.37) August Lissel (Vilgot Lidén, Zaki Crookes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 3-0-2

Leksand: 2-2-1