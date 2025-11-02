Stabil seger för AIK – höll nollan mot Modo Hockey U20

AIK vann med 3–0 mot Modo Hockey U20

AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Daniele Wagner matchvinnare för AIK

AIK vann på hemmaplan mot Modo Hockey U20 i U20 nationell norra. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för AIK, 3–0 (2–0, 1–0, 0–0).

Segern var AIK:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Brynäs nästa för AIK

AIK tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara 0 minuter. Till slut kom också 3–0 genom Mattias Nyberg på pass av Borna Kopac och Sid Boije efter 10.20 i andra perioden. I tredje perioden höll AIK i sin 3–0-ledning och vann.

AIK:s nya tabellposition är sjätte plats medan Modo Hockey U20 är på nionde plats. Ett fint lyft i tabellen för AIK som så sent som den 31 oktober låg på tionde plats.

När lagen senast möttes vann Modo Hockey med 5–3.

Nästa motstånd för AIK är Brynäs. Modo Hockey U20 tar sig an Skellefteå AIK U20 hemma. Båda matcherna spelas lördag 15 november 14.00.

AIK–Modo Hockey U20 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 1–0 (16.49) Daniele Wagner (Elliot Sigrell, Gustav Sjöqvist), 2–0 (17.08) Neo Nordstrand Jansson (Olle Sjöstedt).

Andra perioden: 3–0 (30.20) Mattias Nyberg (Borna Kopac, Sid Boije).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 4-0-1

Modo Hockey U20: 1-1-3

Nästa match:

AIK: Brynäs IF, borta, 15 november

Modo Hockey U20: Skellefteå, hemma, 15 november