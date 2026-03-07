SSK U20 tog ny seger mot favoritmotståndet

SSK U20 vann med 4–3 efter straffar

Winston Cummings matchvinnare för SSK U20

SSK U20:s 15:e seger

SSK U20 har haft det lätt mot HV 71 i U20 nationell södra. Och på lördagen vann SSK U20 på nytt – den här gången med 4–3 (1–2, 0–0, 2–1, 0–0, 1–0) efter straffar borta i Husqvarna Garden. Det var SSK U20:s fjärde raka seger mot HV 71.

HV 71–SSK U20 – mål för mål

HV 71 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Martinus Schioldan och Noel Skarby innan SSK U20 svarade och gjorde 2–1 genom Hugo Zetterlund.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

SSK U20 kvitterade också till 2–2 genom William Odelius i början av tredje perioden i tredje perioden.

HV 71 tog ledningen på nytt genom Philip Lantz efter 6.00 i tredje perioden.

SSK U20 kvitterade till 3–3 genom Tim-Kristian Lukkarinen med 2.19 kvar att spela av perioden.

SSK U20 vann straffläggningen efter att Winston Cummings satt den avgörande straffen.

Resultaten i sista omgången betyder att HV 71 slutar på nionde plats i tabellen och SSK U20 på femte plats. SSK U20 är klart för slutspel.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Södertälje SK vunnit.

HV 71–SSK U20 3–4 (2–1, 0–0, 1–2, 0–0, 0–1)

U20 nationell södra, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (6.22) Martinus Schioldan (Oscar Pöyliö, Jakob Leander), 2–0 (11.39) Noel Skarby (Philip Lantz, Oscar Davidsson), 2–1 (18.40) Hugo Zetterlund (Alexander Dani, Kim Elfving).

Tredje perioden: 2–2 (41.32) William Odelius (Nils Håkansson, Kim Elfving), 3–2 (46.00) Philip Lantz (Liam Andersson), 3–3 (57.41) Tim-Kristian Lukkarinen (Nils Håkansson, Winston Cummings).

Straffar: 3–4 (65.00) Winston Cummings.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-1-2

SSK U20: 3-2-0