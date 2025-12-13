SSK U20 tog hem segern mot Djurgården

SSK U20 vann med 4–3 mot Djurgården

Nils Håkansson avgjorde för SSK U20

Djurgården nu andra, SSK U20 på fjärde plats

SSK U20 vann i svenska cupen, U20 grupp C herr med 4–3 (0–1, 2–1, 2–1) på bortaplan mot Djurgården.

Det var SSK U20:s första seger, efter förlusten med 1–5 mot VIK Hockey U20 i första matchen.

Djurgården–SSK U20 – mål för mål

Hugo Lindell gjorde 1–0 till Djurgården efter 15 minuters spel på passning från Vilton Ferdfelt och Bobo Tyche.

Djurgården gjorde 2–0 genom Carl Carlenius efter 6.17 i andra perioden.

SSK U20 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Ludvig Söderberg och Henry Nicolaysen.

SSK U20 startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 2–2 till 2–4 genom mål av Noel Lundell och Nils Håkansson. Djurgården gjorde 3–4 genom Hugo Lindell efter 19.44 men kom aldrig närmare.

Nästa motstånd för Djurgården är VIK Hockey U20. Lagen möts torsdag 18 december 19.00 i ABB Arena Nord. SSK U20 tar sig an AIK hemma onsdag 17 december 19.00.

Djurgården–SSK U20 3–4 (1–0, 1–2, 1–2)

Svenska cupen, U20 grupp C herr, Hovet

Första perioden: 1–0 (15.23) Hugo Lindell (Vilton Ferdfelt, Bobo Tyche).

Andra perioden: 2–0 (26.17) Carl Carlenius (Leon Gerber), 2–1 (30.22) Ludvig Söderberg (Axel Klingvall, Alexander Hjorth), 2–2 (32.03) Henry Nicolaysen (Axel Diberius, Jason Rosqvist).

Tredje perioden: 2–3 (43.04) Noel Lundell (Ludvig Söderberg, Mille Forslund), 2–4 (54.34) Nils Håkansson (Winston Cummings, Marlon Mahlberg), 3–4 (59.44) Hugo Lindell (Liam Redstedt, Arvid Drott).

Nästa match:

Djurgården: VIK Västerås HK, borta, 18 december 19.00

SSK U20: AIK, hemma, 17 december 19.00