SSK U20 fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

SSK U20 vann med 5–3 mot VIK Hockey U20

Winston Cummings med två mål för SSK U20

Tredje raka segern för SSK U20

Efter en tuff period har SSK U20 nu fått igång spelet. På torsdagen mötte laget VIK Hockey U20 i Scaniarinken i U20 nationell södra och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot VIK Hockey U20 blev 5–3 (1–0, 3–1, 1–1).

Winston Cummings gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Nils Håkansson, Axel Klingvall och Hugo Zetterlund, målen för VIK Hockey U20 gjordes av Linus Rydell och Svante Uusitalo.

I tabellen innebär det här att SSK U20 nu ligger på andra plats. VIK Hockey U20 är på tionde och sista plats. Ett fint lyft för SSK U20 som låg på nionde plats så sent som den 17 oktober.

Lagen möts igen i ABB Arena Nord, torsdag 30 oktober 19.00.