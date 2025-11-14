SSK U20 avgjorde i tredje perioden – vann mot Örebro Hockey U20

Seger för SSK U20 med 5–3 mot Örebro Hockey U20

SSK U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alexander Hjorth tvåmålsskytt för SSK U20

SSK U20 vann matchen borta mot Örebro Hockey U20 i U20 nationell södra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan SSK U20 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–5 (0–2, 3–1, 0–2).

Segern var SSK U20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Axel Diberius bakom SSK U20:s avgörande

SSK U20 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara två minuter. Örebro Hockey U20 reducerade dock till 1–2 genom Niklas Aaram Olsen tidigt i andra perioden av perioden.

SSK U20 gjorde 1–3 genom Alexander Hjorth som gjorde sitt andra mål efter 6.38.

Örebro Hockey U20 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Philip Larsson och Olle Johansson. SSK U20 startade tredje perioden bäst och gick från 3–3 till 3–5 genom mål av Axel Diberius och Tim-Kristian Lukkarinen och avgjorde matchen.

Det här betyder att SSK U20 ligger på fjärde plats i tabellen och Örebro Hockey U20 är på tredje plats. Så sent som den 17 oktober låg SSK U20 på nionde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Södertälje SK med 4–1.

I nästa match möter Örebro Hockey U20 HV 71 hemma på lördag 22 november 12.00. SSK U20 möter Färjestad lördag 15 november 12.30 borta.

Örebro Hockey U20–SSK U20 3–5 (0–2, 3–1, 0–2)

U20 nationell södra, Behrn Arena

Första perioden: 0–1 (7.31) Hugo Zetterlund (Alexander Dani, Balazs Bendeguz Ven), 0–2 (9.52) Alexander Hjorth (Ludvig Söderberg, Axel Klingvall).

Andra perioden: 1–2 (22.17) Niklas Aaram Olsen (Axel Elofsson, Oliver Höglund), 1–3 (26.38) Alexander Hjorth (Winston Cummings, Ludvig Söderberg), 2–3 (36.18) Philip Larsson (Felix Färhammar, Lukas Svensson), 3–3 (39.32) Olle Johansson (Lukas Svensson, Joel Larsson).

Tredje perioden: 3–4 (40.47) Axel Diberius (Nils Håkansson), 3–5 (50.52) Tim-Kristian Lukkarinen (Hugo Zetterlund, Nils Håkansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 3-0-2

SSK U20: 4-1-0

Nästa match:

Örebro Hockey U20: HV 71, hemma, 22 november

SSK U20: Färjestads BK, borta, 15 november