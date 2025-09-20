SSK J20 starkast i straffläggningen – vann hemma mot Färjestad

SSK J20 vann med 4–3 efter straffar

SSK J20:s Hugo Zetterlund tvåmålsskytt

Andra raka förlusten för Färjestad

Det var jämnt hela vägen när SSK J20 mötte Färjestad hemma i U20 nationell södra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Hemmalaget var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Hugo Zetterlund blev hjälte i straffläggningen.

Färjestads tränare Niklas Fogström:

– Kommer ut bra i matchen och gör en bra insats egentligen, och vi har bra lägen att göra mer än tre mål. Bra målvakts- och bra försvarsspel, men en lite ineffektiv offensiv ger oss idag en poäng. Vi gör ett nytt försök imorgon söndag och siktar då på tre poäng.

Första perioden var jämn. SSK J20 inledde bäst och tog ledningen genom Filip Holst efter 10.57, men Färjestad kvitterade genom Gabriel Jansson efter 16.59. Efter 3.47 i andra perioden gjorde Färjestad 1–2 genom Samuel Eriksson.

SSK J20 kvitterade till 2–2 genom Hugo Zetterlund efter 9.53 av perioden. Färjestad tog ledningen på nytt genom Douglas Sättermann efter 2.53 i tredje perioden.

SSK J20 gjorde 3–3 genom Adam Hesselvall med 42 sekunder kvar av perioden. I straffläggningen var det SSK J20 som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Hugo Zetterlund för.

Förlusten var Färjestads andra uddamålsförlust.

SSK J20 har nu fem poäng efter tre spelade matcher medan Färjestad har en poäng efter två matcher.

SSK J20 tar sig an Örebro Hockey J20 i nästa match hemma söndag 21 september 12.00. Färjestad möter samma dag 13.00 VIK Hockey J20 borta.

SSK J20–Färjestad 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

U20 nationell södra, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (10.57) Filip Holst, 1–1 (16.59) Gabriel Jansson (Måns Gudmundsson, Mikkel Eriksen).

Andra perioden: 1–2 (23.47) Samuel Eriksson (Axel Lindberg), 2–2 (29.53) Hugo Zetterlund (Roko Gorsic, Elie Junior Haddad).

Tredje perioden: 2–3 (42.53) Douglas Sättermann (Joe Wahlund), 3–3 (59.18) Adam Hesselvall (Karl Sterner).

Straffar: 4–3 (65.00) Hugo Zetterlund.

Nästa match:

SSK J20: Örebro HK, hemma, 21 september

Färjestad: VIK Västerås HK, borta, 21 september