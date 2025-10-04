Skellefteå AIK U20 vann på hemmaplan mot Modo Hockey U20

Seger för Skellefteå AIK U20 med 4–2 mot Modo Hockey U20

Skellefteå AIK U20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Noel Nyberg avgjorde för Skellefteå AIK U20

Skellefteå AIK U20 vann hemma mot Modo Hockey U20 i U20 nationell norra. Matchen på lördagen slutade 4–2 (2–0, 2–1, 0–1).

Modo Hockey U20:s huvudtränare Emil Svelander om matchen:

– Vi gör en riktigt bra match, speciellt i period två och tre. Skapar enormt många och stora målchanser och borde definitivt ha gjort 3–4 mål ytterligare. Jag är stolt över laget att vi aldrig ger upp utan fortsätter att mala på hela matchen, trots marginalerna emot oss. Bara att gratulera Skellefteå till vinsten.

Segern var Skellefteå AIK U20:s femte på de senaste sex matcherna.

Björklöven nästa för Skellefteå AIK U20

Skellefteå AIK U20 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Modo Hockey U20 reducerade dock till 2–1 genom Kalle Byström tidigt i andra perioden av perioden.

Skellefteå AIK U20 gjorde dock två snabba mål och gick från 2–1 till 4–1, målen av Noel Nyberg och Rasmus Olsen Brekke och punkterade matchen. 11.43 in i tredje perioden nätade Modo Hockey U20:s Harry Styf framspelad av Gustav Dahlin och Sebastian Peter och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Modo Hockey U20.

Skellefteå AIK U20:s Theo Landström stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att Skellefteå AIK U20 nu ligger på andra plats i tabellen och Modo Hockey U20 är på sjunde plats.

På söndag 5 oktober 12.00 spelar Skellefteå AIK U20 hemma mot Björklöven och Modo Hockey U20 borta mot Luleå.

Skellefteå AIK U20–Modo Hockey U20 4–2 (2–0, 2–1, 0–1)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (7.14) Herbert Hällis (Elis Hansson, Felix Bergström), 2–0 (18.16) Theo Landström (Viktor Klingsell).

Andra perioden: 2–1 (20.08) Kalle Byström (Theodor Knights, Alfons Öberg), 3–1 (30.14) Noel Nyberg (Noel Ingelsson, Theo Landström), 4–1 (32.10) Rasmus Olsen Brekke (Viktor Klingsell, Theo Landström).

Tredje perioden: 4–2 (51.43) Harry Styf (Gustav Dahlin, Sebastian Peter).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U20: 4-1-0

Modo Hockey U20: 1-1-3

Nästa match:

Skellefteå AIK U20: IF Björklöven, hemma, 5 oktober

Modo Hockey U20: Luleå HF, borta, 5 oktober