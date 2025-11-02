Skellefteå AIK U20 vann på hemmaplan mot Leksand

Skellefteå AIK U20 vann med 5–3 mot Leksand

Skellefteå AIK U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Vincent Wedin avgjorde för Skellefteå AIK U20

Hemmalaget Skellefteå AIK U20 tog hem segern mot Leksand i U20 nationell norra. 5–3 (2–2, 2–0, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Segern var Skellefteå AIK U20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Skellefteå AIK U20–Leksand – mål för mål

Leksand tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara två minuter.

Skellefteå AIK U20 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Linus Debou Rudslätt och Otto Johansson. I andra perioden var det Skellefteå AIK U20 som var starkast och gick från 2–2 till 4–2 genom två snabba mål i mitten av perioden av Rasmus Olsen Brekke och Vincent Wedin. Leksand reducerade dock till 4–3 genom Pax Kleffner efter 11.10 av perioden.

Skellefteå AIK U20 kunde dock avgöra till 5–3 med 14 sekunder kvar av matchen genom Theo Landström.

Otto Johansson och Theo Landström gjorde ett mål och två assist var för Skellefteå AIK U20.

Det här betyder att Skellefteå AIK U20 är kvar på tredje plats och Leksand stannar på fjärde plats, i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Skellefteå med 5–3.

Fredag 14 november 19.00 spelar Skellefteå AIK U20 borta mot Björklöven. Leksand möter Mora borta i Wibe Arena torsdag 13 november 19.00.

Skellefteå AIK U20–Leksand 5–3 (2–2, 2–0, 1–1)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (0.07) Kim Ojala (Noah Svensson), 0–2 (2.22) Jan-Christian Kneubühler (Vilgot Lidén, Pax Kleffner), 1–2 (11.19) Linus Debou Rudslätt (Theo Landström, Otto Johansson), 2–2 (19.34) Otto Johansson (Elliot Ölund, Elliot Nyström).

Andra perioden: 3–2 (27.09) Rasmus Olsen Brekke (Theo Landström, Viktor Klingsell), 4–2 (27.30) Vincent Wedin (Johan Stenberg, Valter Nyström-Dübbel).

Tredje perioden: 4–3 (51.10) Pax Kleffner (Rocky Langvardt), 5–3 (59.46) Theo Landström (Viktor Klingsell, Otto Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U20: 4-0-1

Leksand: 2-1-2

Nästa match:

Skellefteå AIK U20: IF Björklöven, borta, 14 november

Leksand: Mora, borta, 13 november