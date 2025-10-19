Skellefteå AIK U20 vann borta mot Djurgården

Skellefteå AIK U20 vann med 4–3 mot Djurgården

Elliot Ölund matchvinnare för Skellefteå AIK U20

Andra raka segern för Skellefteå AIK U20

Skellefteå AIK U20 vann en målmässigt jämn match borta mot Djurgården i U20 nationell norra på söndagen. 3–4 (1–3, 1–1, 1–0) slutade matchen.

Därmed har Skellefteå AIK U20 vunnit fyra matcher i rad på bortaplan.

Djurgården–Skellefteå AIK U20 – mål för mål

Djurgården tog ledningen i början av första perioden genom Marcus Nordmark.

Skellefteå AIK U20 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen. Djurgården reducerade dock till 2–3 genom Viggo Björck tidigt i andra perioden av perioden.

Skellefteå AIK U20 utökade ledningen igen genom Elliot Ölund efter 14.41. Djurgården reducerade till 3–4 redan efter efter 3.16 i tredje perioden genom Arvid Drott på pass av Viggo Björck och Liam Redstedt. Fler mål än så blev det inte för Djurgården.

Det här var Djurgårdens fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Skellefteå AIK U20:s tredje uddamålsseger.

För Skellefteå AIK U20 gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Djurgården är på femte plats. Ett fint lyft för Djurgården som låg på nionde plats så sent som den 4 oktober.

När lagen möttes senast vann Skellefteå med 7–3.

I nästa match, lördag 25 oktober möter Djurgården Mora borta i Wibe Arena 15.00 medan Skellefteå AIK U20 spelar hemma mot Luleå 15.30.

Djurgården–Skellefteå AIK U20 3–4 (1–3, 1–1, 1–0)

U20 nationell norra, Mälarhöjdens ishall

Första perioden: 1–0 (0.45) Marcus Nordmark (Max Lind), 1–1 (5.53) Rasmus Olsen Brekke (Noel Nyberg), 1–2 (13.48) Johan Stenberg (Felix Bergström, Otto Johansson), 1–3 (18.45) Viktor Klingsell (Noel Ingelsson, Linus Debou Rudslätt).

Andra perioden: 2–3 (24.57) Viggo Björck (Arvid Drott, Marcus Nordmark), 2–4 (34.41) Elliot Ölund (Tim Dahlgren, Hjalmar Nilsén).

Tredje perioden: 3–4 (43.16) Arvid Drott (Viggo Björck, Liam Redstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-1-1

Skellefteå AIK U20: 3-0-2

Nästa match:

Djurgården: Mora, borta, 25 oktober

Skellefteå AIK U20: Luleå HF, hemma, 25 oktober