Skellefteå AIK U20 avgjorde i tredje perioden – vann mot AIK

Seger för Skellefteå AIK U20 med 5–4 mot AIK

Elis Hansson med två mål för Skellefteå AIK U20

AIK:s andra raka förlust

Skellefteå AIK U20 vann matchen borta mot AIK i U20 nationell norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Skellefteå AIK U20 fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–5 (1–1, 1–1, 2–3).

Elis Hansson gjorde två mål för Skellefteå AIK U20

Första perioden var jämn. AIK inledde bäst och tog ledningen genom Mattias Nyberg efter 10.51, men Skellefteå AIK U20 kvitterade genom Elliot Ölund bara en minut senare. AIK tog ledningen på nytt genom Sid Boije efter 4.38 i andra perioden.

Skellefteå AIK U20 gjorde 2–2 genom Elis Hansson efter 9.02 av perioden. Skellefteå AIK U20 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–2 till 2–5 på bara 2.17.

Leyton Bergfors och Filip Wahlström Gilljam reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 4–5 kom inte AIK.

AIK:s Mattias Nyberg stod för ett mål och två assists.

AIK har två vinster och tre förluster och 14–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Skellefteå AIK U20 har tre vinster och två förluster och 15–19 i målskillnad. Det här var AIK:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Skellefteå AIK U20:s andra uddamålsseger.

Det här betyder att Skellefteå AIK U20 ligger på tredje plats i tabellen och AIK är på tionde och sista plats.

När lagen senast möttes vann Skellefteå med 4–2.

På söndag 19 oktober 12.00 spelar AIK hemma mot Luleå och Skellefteå AIK U20 borta mot Djurgården.

AIK–Skellefteå AIK U20 4–5 (1–1, 1–1, 2–3)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 1–0 (10.51) Mattias Nyberg (Max Eriksson), 1–1 (11.27) Elliot Ölund.

Andra perioden: 2–1 (24.38) Sid Boije (Mattias Nyberg, Wiktor Jerneheim), 2–2 (29.02) Elis Hansson.

Tredje perioden: 2–3 (46.04) Theo Landström (Linus Debou Rudslätt, Viktor Klingsell), 2–4 (47.32) Elliot Nyström, 2–5 (48.21) Elis Hansson (Tim Dahlgren), 3–5 (49.27) Leyton Bergfors (Mattias Nyberg, Sid Boije), 4–5 (53.09) Filip Wahlström Gilljam (Max Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-0-3

Skellefteå AIK U20: 3-0-2

Nästa match:

AIK: Luleå HF, hemma, 19 oktober

Skellefteå AIK U20: Djurgårdens IF, borta, 19 oktober