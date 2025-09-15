Skellefteå AIK J20 vände underläge till seger

Seger för Skellefteå AIK J20 med 7–3 mot Djurgården

Viktor Klingsell gjorde tre mål för Skellefteå AIK J20

Isak Bjuhr matchvinnare för Skellefteå AIK J20

Skellefteå AIK J20 hade problem och låg under med 0–2 efter två perioder i matchen i U20 nationell norra mot Djurgården i Skellefteå Kraft Arena. Men laget vände underläge till seger, till slut blev det 7–3 (0–2, 4–1, 3–0) för hemmalaget Skellefteå AIK J20.

Skellefteå AIK J20 har startat med två raka segrar, efter 4–2 mot AIK i premiären.

Djurgården tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara två minuter. I andra perioden var det i stället Skellefteå AIK J20 som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Även i tredje perioden var Skellefteå AIK J20 starkast och gick från 4–3 till 7–3 genom mål av Rasmus Bergqvist, Viktor Klingsell och Linus Debou Rudslätt och avgjorde matchen.

Linus Debou Rudslätt gjorde två mål för Skellefteå AIK J20 och två målgivande passningar och Viktor Klingsell stod för tre mål och ett assist.

Skellefteå AIK J20 tar sig an Luleå i nästa match borta lördag 20 september 12.00. Djurgården möter samma dag 17.00 Mora hemma.

Skellefteå AIK J20–Djurgården 7–3 (0–2, 4–1, 3–0)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (16.20) Arvid Drott (Theo Stockselius), 0–2 (18.25) Egon Ekberg (Hampus Zirath).

Andra perioden: 0–3 (26.00) Arvid Drott (Theo Stockselius, Isak Jakobsson), 1–3 (36.36) Viktor Klingsell (Herbert Hällis, Linus Debou Rudslätt), 2–3 (36.55) Viktor Klingsell (Linus Debou Rudslätt, Zeb Lindgren), 3–3 (38.09) Linus Debou Rudslätt (Viktor Klingsell, Otto Johansson), 4–3 (39.38) Isak Bjuhr (Olof Hjalmar).

Tredje perioden: 5–3 (47.32) Rasmus Bergqvist (Johan Stenberg, Zeb Lindgren), 6–3 (48.34) Viktor Klingsell (Theo Landström, Rasmus Bergqvist), 7–3 (58.03) Linus Debou Rudslätt (Theo Landström, Hjalmar Nilsén).

Nästa match:

Skellefteå AIK J20: Luleå HF, borta, 20 september

Djurgården: Mora, hemma, 20 september