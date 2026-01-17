Seger på straffar för Björklöven borta mot Skellefteå AIK U20

Björklöven vann med 4–3 efter straffar

Björklövens Bruno Osmanis tvåmålsskytt

Philip Hemmyr avgjorde för Björklöven

Björklöven vann till slut en jämn match mot Skellefteå AIK U20 i U20 nationell norra. Avgörandet kom först i straffläggningen där Björklöven var starkare och vann med 4–3 (2–1, 1–2, 0–0, 0–0, 1–0). Philip Hemmyr blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

I och med detta har Skellefteå AIK U20 fyra förluster i rad.

Björklöven startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Bruno Osmanis innan Skellefteå AIK U20 svarade och gjorde 2–1 genom Elis Hansson.

Skellefteå AIK U20 kvitterade också till 2–2 genom Viktor Klingsell i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 2.19 gjorde Björklöven 2–3 genom Gustav Öberg Andersson.

Skellefteå AIK U20 kvitterade till 3–3 genom Elis Hansson efter 6.55 av perioden.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Björklöven vann straffläggningen efter att Philip Hemmyr satt den avgörande straffen.

Det här var fjärde mötet mellan Skellefteå AIK U20 och Björklöven den här säsongen. Skellefteå har tagit två segrar före den här matchen. IF Björklöven vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Skellefteå AIK U20 Modo Hockey U20 hemma på söndag 18 januari 12.00. Björklöven möter Mora lördag 24 januari 17.00 borta.

Skellefteå AIK U20–Björklöven 3–4 (1–2, 2–1, 0–0, 0–0, 0–1)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (3.53) Bruno Osmanis (Jon Nordqvist, Philip Hemmyr), 0–2 (4.29) Bruno Osmanis (Jacob Söderberg-Nelson, Jon Nordqvist), 1–2 (8.29) Elis Hansson (Linus Debou Rudslätt, Douglas Johnsson).

Andra perioden: 2–2 (21.00) Viktor Klingsell (Theo Landström, Zeb Lindgren), 2–3 (22.19) Gustav Öberg Andersson (Rasmus Becker), 3–3 (26.55) Elis Hansson (Carl Lundberg, Douglas Johnsson).

Straffar: 3–4 (65.00) Philip Hemmyr.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U20: 1-1-3

Björklöven: 3-0-2

Nästa match:

Skellefteå AIK U20: Modo Hockey, hemma, 18 januari 12.00

Björklöven: Mora, borta, 24 januari 17.00