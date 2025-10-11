Seger i förlängningen för Örebro Hockey U20 mot Linköping

Örebro Hockey U20 segrade – 3–2 efter förlängning

Alexander Command avgjorde för Örebro Hockey U20

Tredje förlusten i rad för Linköping

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Örebro Hockey U20 avgöra den jämna matchen borta mot Linköping i U20 nationell södra. Slutresultatet blev 2–3 (1–1, 0–0, 1–1, 0–1). Alexander Command spelade en avgörande roll för Örebro Hockey U20 med det vinnande målet i förlängningen.

Linköping–Örebro Hockey U20 – mål för mål

Första perioden var jämn. Linköping inledde bäst och tog ledningen genom Felix Öhrqvist efter 4.04, men Örebro Hockey U20 kvitterade genom Oliver Höglund bara tre minuter senare.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Örebro Hockey U20 gjorde 1–2 genom Philip Larsson efter 15.18 i tredje perioden.

Linköping kvitterade till 2–2 genom Milton Carpenhammar med 1.34 kvar att spela av perioden. Matchvinnare för bortalaget Örebro Hockey U20 3.28 in i förlängningen blev Alexander Command med det avgörande förlängningsmålet.

Linköping har en vinst och fyra förluster och 10–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örebro Hockey U20 har tre vinster och två förluster och 21–12 i målskillnad. Det här var Örebro Hockey U20:s andra uddamålsseger.

För hemmalaget betyder resultatet åttonde plats i tabellen. Örebro Hockey U20 är på femte plats.

I nästa omgång har Linköping Örebro Hockey U20 borta i Behrn Arena, fredag 17 oktober 19.00. Örebro Hockey U20 spelar borta mot HV 71 söndag 12 oktober 12.30.

Linköping–Örebro Hockey U20 2–3 (1–1, 0–0, 1–1, 0–1)

U20 nationell södra, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (4.04) Felix Öhrqvist (Hugo Johansson), 1–1 (7.26) Oliver Höglund (Axel Elofsson, Alexander Command).

Tredje perioden: 1–2 (55.18) Philip Larsson (Oscar Olsson, Aapo Vanninen), 2–2 (58.26) Milton Carpenhammar (Oscar Holmertz, Oscar Emvall).

Förlängning: 2–3 (63.28) Alexander Command (Niklas Aaram Olsen, Axel Elofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 1-1-3

Örebro Hockey U20: 3-0-2

Nästa match:

Linköping: Örebro HK, borta, 17 oktober

Örebro Hockey U20: HV 71, borta, 12 oktober