Seger för Växjö mot VIK Hockey U20 i U20 nationell södra

Växjö-seger med 6–2 mot VIK Hockey U20

Albin Laksonen avgjorde för Växjö

Andra raka segern för Växjö

Växjö besegrade VIK Hockey U20 på bortaplan i lördagens möte i U20 nationell södra. 2–6 (1–3, 0–1, 1–2) slutade matchen.

– Vi kommer inte alls upp i nivå i dag. Efter några matcher med bra prestationer så lyckades vi inte bibehålla det vi har gjort de senaste matcherna. Vi tog alldeles för många onödiga utvisningar, kommenterade VIK Hockey U20:s tränare Stefan Holmgren efter matchen.

VIK Hockey U20–Växjö – mål för mål

VIK Hockey U20 tog ledningen i början av första perioden genom Albin Lilja.

Växjö vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen.

Efter 3.22 i andra perioden slog Agaton Fries till på pass av Melcer Swensson och Rasmus Fredh och gjorde 1–4.

8.23 in i tredje perioden fick Albin Lilja utdelning på nytt framspelad av Alvin Wengrud och Viktor Pennerborn och reducerade. Mer än så blev det dock inte för VIK Hockey U20. Målet var Albin Liljas femte i U20 nationell södra.

8.48 in i perioden slog Max Isaksson till framspelad av Olle Tideman och Olle Karlsson och ökade ledningen.

Efter 15.36 slog Olle Tideman till på pass av Malte Brolin och Rasmus Fredh och ökade ledningen för Växjö. 2–6-målet blev matchens sista.

Växjös Ludwig Hellgren hade tre assists och Olle Tideman stod för tre poäng, varav ett mål.

Växjös nya tabellposition är åttonde plats medan VIK Hockey U20 är på tionde och sista plats.

Lagens första möte för säsongen vann Växjö Lakers HC med 4–2.

Söndag 30 november 12.00 möter VIK Hockey U20 Frölunda hemma i ABB Arena Nord medan Växjö spelar borta mot SSK U20.

VIK Hockey U20–Växjö 2–6 (1–3, 0–1, 1–2)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (1.55) Albin Lilja (Alvin Wengrud, Viktor Pennerborn), 1–1 (4.44) Olle Ågren (Ludwig Hellgren, Albin Laksonen), 1–2 (7.43) Emon Kulmala (Ludwig Hellgren, Olle Tideman), 1–3 (13.22) Albin Laksonen (Ludwig Hellgren).

Andra perioden: 1–4 (23.22) Agaton Fries (Melcer Swensson, Rasmus Fredh).

Tredje perioden: 2–4 (48.23) Albin Lilja (Alvin Wengrud, Viktor Pennerborn), 2–5 (48.48) Max Isaksson (Olle Tideman, Olle Karlsson), 2–6 (55.36) Olle Tideman (Malte Brolin, Rasmus Fredh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U20: 3-0-2

Växjö: 2-0-3

Nästa match:

VIK Hockey U20: Frölunda, hemma, 30 november

Växjö: Södertälje SK, borta, 30 november