SSK U20 toppar tabellen efter seger mot Frölunda

SSK U20 vann med 5–3 mot Frölunda

SSK U20:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Nils Håkansson avgjorde för SSK U20

SSK U20 är ny serieledare i U20 nationell södra efter hemmaseger med 5–3 (1–1, 0–0, 4–2) mot Frölunda. SSK U20 leder serien en poäng före Frölunda som dock har en match mindre spelad.

I och med detta har SSK U20 hela fem raka segrar i U20 nationell södra och har sex raka segrar på hemmaplan.

SSK U20–Frölunda – mål för mål

Axel Järnstedt gjorde 1–0 till Frölunda efter sju minuter efter förarbete från Felix Sibbesson.

1–1 kom efter 19.31 genom Filip Holst framspelad av Karl Sterner och Tim-Kristian Lukkarinen.

Andra perioden blev mållös.

SSK U20 övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.52 genom Ludvig Söderberg och gick upp till 4–1 innan Frölunda kom tillbaka och reducerade till 4–3.

Innan matchen var över hade SSK U20 gjort 5–3.

SSK U20 var sjua i tabellen för 16 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen möttes senast vann Södertälje SK med 6–3.

Söndag 30 november 12.00 möter SSK U20 Växjö hemma i Scaniarinken medan Frölunda spelar borta mot VIK Hockey U20.

SSK U20–Frölunda 5–3 (1–1, 0–0, 4–2)

U20 nationell södra, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (7.31) Axel Järnstedt (Felix Sibbesson), 1–1 (19.31) Filip Holst (Karl Sterner, Tim-Kristian Lukkarinen).

Tredje perioden: 2–1 (40.52) Ludvig Söderberg (Filip Holst, Adam Hesselvall), 3–1 (48.50) Hugo Zetterlund (William Odelius, Axel Klingvall), 4–1 (51.04) Nils Håkansson (Hugo Zetterlund, Axel Klingvall), 4–2 (57.02) Felix Sibbesson (Alexander Eklöf), 4–3 (58.43) Hugo Lundberg (Vilmer Hagelin), 5–3 (59.59) William Säfström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U20: 5-0-0

Frölunda: 3-0-2

Nästa match:

SSK U20: Växjö Lakers HC, hemma, 30 november

Frölunda: VIK Västerås HK, borta, 30 november