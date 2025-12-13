Seger för Skellefteå AIK U20 på bortaplan mot Björklöven

Skellefteå AIK U20 vann med 4–3 efter förlängning

Johan Stenberg matchvinnare för Skellefteå AIK U20

Skellefteå AIK U20 vann mot Björklöven på bortaplan i första matchen i svenska cupen, U20 grupp A herr. Segersiffrorna skrevs till 4–3 (1–0, 0–0, 2–3, 1–0) efter förlängning.

Johan Stenberg stod för Skellefteå AIK U20:s avgörande mål 4.32 in i förlängningen.

Det var första segern för Skellefteå AIK U20. I första matchen förlorade laget med 1–5 mot Luleå .

Noel Nyberg gav gästerna Skellefteå AIK U20 ledningen efter 16.18 efter förarbete från Vilmer Ekblad och Olof Hjalmar.

Andra perioden blev mållös.

Skellefteå AIK U20 gjorde 0–2 genom Felix Bergström efter 6.30 i tredje perioden.

Björklöven reducerade och kvitterade till 2–2 genom Gustav Öberg Andersson och Carl Karmehag i tredje perioden.

Skellefteå AIK U20 tog ledningen på nytt genom Max Johannesén efter 15.28.

Björklöven kvitterade till 3–3 genom Totte Jonsson med 3.19 kvar att spela av perioden.

I förlängningen tog det 4.32 innan Skellefteå AIK U20 avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Johan Stenberg, på pass av Zeb Lindgren.

Björklövens Gustav Öberg Andersson stod för ett mål och två assists.

Tisdag 16 december 19.00 spelar Björklöven hemma mot Modo Hockey U20. Skellefteå AIK U20 möter Modo Hockey U20 hemma i Skellefteå Kraft Arena onsdag 17 december 19.00.

Björklöven–Skellefteå AIK U20 3–4 (0–1, 0–0, 3–2, 0–1)

Svenska cupen, U20 grupp A herr

Första perioden: 0–1 (16.18) Noel Nyberg (Vilmer Ekblad, Olof Hjalmar).

Tredje perioden: 0–2 (46.30) Felix Bergström (Vincent Wedin, Johan Stenberg), 1–2 (53.42) Gustav Öberg Andersson (Rasmus Becker, Eddie Dennerås), 2–2 (54.44) Carl Karmehag (Gustav Öberg Andersson), 2–3 (55.28) Max Johannesén (Viktor Klingsell, Linus Debou Rudslätt), 3–3 (56.41) Totte Jonsson (Rasmus Becker, Gustav Öberg Andersson).

Förlängning: 3–4 (64.32) Johan Stenberg (Zeb Lindgren).

Nästa match:

Björklöven: Modo Hockey, hemma, 16 december 19.00

Skellefteå AIK U20: Modo Hockey, hemma, 17 december 19.00