Seger för Örebro Hockey U20 borta mot HV 71

Örebro Hockey U20-seger med 4–3 mot HV 71

Det blev dramatiskt när bortalaget Örebro Hockey U20 vann matchen mot HV 71 i Prolympiahallen på lördagen. Noah Pettersson Askling slog till 18.28 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål. Matchen i i U20 nationell södra slutade 4–3 (1–2, 1–1, 2–0).

Segern var Örebro Hockey U20:s femte på de senaste sex matcherna.

Noah Pettersson Askling gjorde avgörande målet

HV 71 tog ledningen i början av första perioden genom Vashek Blanar.

Örebro Hockey U20 kvitterade till 1–1 genom Robbin Stenström tidigt i matchen.

HV 71 tog ledningen på nytt genom William Bundgaard efter 15.41.

Efter 8.29 i andra perioden slog Oscar Olsson till på pass av Oliver Höglund och kvitterade för Örebro Hockey U20. HV 71:s Philip Lantz gjorde 3–2 efter 12.13 framspelad av Noel Skarby.

Redan efter 3.56 i tredje perioden kvitterade Örebro Hockey U20 återigen genom Oscar Olsson efter pass från Alexander Command. Laget avgjorde matchen med 1.32 kvar att spela genom Noah Pettersson Askling framspelad av Felix Färhammar och Arvid Jansson. Pettersson Askling fullbordade därmed Örebro Hockey U20:s vändning.

Det här betyder att HV 71 ligger kvar på nionde plats i tabellen och Örebro Hockey U20 på andra plats.

Det här var fjärde mötet mellan HV 71 och Örebro Hockey U20 den här säsongen. Örebro HK har tagit två segrar före den här matchen. HV 71 vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter HV 71 Färjestad hemma och Örebro Hockey U20 möter Linköping borta. Båda matcherna spelas söndag 25 januari 12.00.

HV 71–Örebro Hockey U20 3–4 (2–1, 1–1, 0–2)

U20 nationell södra, Prolympiahallen

Första perioden: 1–0 (3.45) Vashek Blanar (Philip Lantz), 1–1 (4.28) Robbin Stenström (Filip Thorling, Noah Pettersson Askling), 2–1 (15.41) William Bundgaard (Theo Sonestedt, William Morin).

Andra perioden: 2–2 (28.29) Oscar Olsson (Oliver Höglund), 3–2 (32.13) Philip Lantz (Noel Skarby).

Tredje perioden: 3–3 (43.56) Oscar Olsson (Alexander Command), 3–4 (58.28) Noah Pettersson Askling (Felix Färhammar, Arvid Jansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-0-3

Örebro Hockey U20: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Färjestads BK, hemma, 25 januari 12.00

Örebro Hockey U20: Linköping HC, borta, 25 januari 12.00