Seger för Modo Hockey U20 mot Mora i U20 nationell norra

Seger för Modo Hockey U20 med 5–2 mot Mora

Felix Wassberg avgjorde för Modo Hockey U20

Andra raka segern för Modo Hockey U20

Modo Hockey U20 vann på bortaplan mot Mora i U20 nationell norra. Matchen på söndagen slutade 2–5 (1–2, 1–2, 0–1).

Björklöven nästa för Modo Hockey U20

Mora tog ledningen i första perioden genom Benjamin Dahlén.

Ola Hyldmo och Rasmus Ommedal Ohrstrand gjorde att Modo Hockey U20 vände till underläget till ledning med 1–2.

Modo Hockey U20 gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Felix Wassberg och Gustav Dahlin.

Mora reducerade dock till 2–4 genom Laban Persson med 3.39 kvar att spela av perioden.

Alfons Öberg stod för målet när Modo Hockey U20 punkterade matchen med ett 2–5-mål med elva sekunder kvar att spela efter pass från Rasmus Ommedal Ohrstrand.

Modo Hockey U20:s Rasmus Ommedal Ohrstrand stod för fem poäng, varav ett mål och Alfons Öberg gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

I tabellen innebär det här att Modo Hockey U20 nu ligger på femte plats i tabellen. Mora är på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Mora Timrå U20 borta på fredag 30 januari 17.30. Modo Hockey U20 möter Björklöven söndag 1 februari 16.00 hemma.

Mora–Modo Hockey U20 2–5 (1–2, 1–2, 0–1)

U20 nationell norra, Orsa Ishall

Första perioden: 1–0 (6.08) Benjamin Dahlén (Hugo Jackson, Edvin Sohlberg), 1–1 (9.38) Rasmus Ommedal Ohrstrand (Sebastian Peter, Erik Häggblad), 1–2 (16.55) Ola Hyldmo (Alfons Öberg, Rasmus Ommedal Ohrstrand).

Andra perioden: 1–3 (31.31) Felix Wassberg (Milan Sundström, Rasmus Ommedal Ohrstrand), 1–4 (36.02) Gustav Dahlin (Rasmus Ommedal Ohrstrand, Alfons Öberg), 2–4 (36.21) Laban Persson (Olle Carlsson).

Tredje perioden: 2–5 (59.49) Alfons Öberg (Rasmus Ommedal Ohrstrand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 3-0-2

Modo Hockey U20: 3-1-1

Nästa match:

Mora: Timrå, borta, 30 januari 17.30

Modo Hockey U20: IF Björklöven, hemma, 1 februari 16.00