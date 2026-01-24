Seger för Malmö efter vändning mot SSK U20

Malmö segrade – 4–3 mot SSK U20

Jakob Stjärna med två mål för Malmö

Joel Grossniklaus matchvinnare för Malmö

Bortalaget SSK U20 ledde matchen mot Malmö efter första perioden. I andra perioden fick Malmö rejäl utdelning och vände matchen med tre raka mål och SSK U20 orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 4–3 (1–2, 3–0, 0–1) i matchen i U20 nationell södra.

– Spelmässigt lite upp och ner men skönt att vi får med oss tre poäng, kommenterade Malmös lagledare Niklas Axelsson.

Malmös Jakob Stjärna tvåmålsskytt

Malmö tog ledningen i början av första perioden genom Jakob Stjärna.

Winston Cummings och Alexander Dani gjorde att SSK U20 vände till underläget till ledning med 1–2.

Malmö gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2 inom bara 5.20.

11.00 in i tredje perioden satte Alexander Hjorth pucken framspelad av Tim-Kristian Lukkarinen och reducerade. Mer än så blev det dock inte för SSK U20.

Malmö har tre segrar och två förluster och 17–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SSK U20 har två vinster och tre förluster och 16–16 i målskillnad.

SSK U20 ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Malmö är på sjätte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. IF Malmö Redhawks vann de två första mötena. Södertälje SK vann senast lagen möttes.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 25 januari. Då möter Malmö VIK Hockey U20 i Malmö Isstadion 12.15. SSK U20 tar sig an Rögle borta 14.00.

Malmö–SSK U20 4–3 (1–2, 3–0, 0–1)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Första perioden: 1–0 (5.14) Jakob Stjärna (Ludvik Bakkevig), 1–1 (7.22) Alexander Dani, 1–2 (19.01) Winston Cummings (Alexander Hjorth, Roko Gorsic).

Andra perioden: 2–2 (24.12) Oliver Green (Justus Ehrnström), 3–2 (27.03) Jakob Stjärna (Melker Lundquist, Kimhann Hultgren), 4–2 (29.32) Joel Grossniklaus (Leo Lundblad).

Tredje perioden: 4–3 (51.00) Alexander Hjorth (Tim-Kristian Lukkarinen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-0-2

SSK U20: 2-0-3

Nästa match:

Malmö: VIK Västerås HK, hemma, 25 januari 12.15

SSK U20: Rögle, borta, 25 januari 14.00