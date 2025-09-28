Seger för Malmö borta mot SSK U20

Seger för Malmö med 5–1 mot SSK U20

Isac Nilsson avgjorde för Malmö

Andra raka segern för Malmö

Malmö vann mötet i U20 nationell södra på bortaplan mot SSK U20, med 5–1 (2–0, 2–1, 1–0).

Malmös lagledare Niklas Axelsson tyckte till om matchen:

– Solid insats, vårdar pucken bra och har en stark defensiv. Vårt PK blir avgörande idag.

Färjestad nästa för Malmö

Malmö tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt en minuter. SSK U20 reducerade dock till 1–2 genom Adam Hesselvall efter 11.33 av perioden.

Malmö gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Elia Pedrotti och Filip Henriksson. 11.42 in i tredje perioden slog Kalle Hemström till framspelad av Elia Pedrotti och Isac Nilsson och ökade ledningen.

Malmös Isac Nilsson stod för tre poäng, varav ett mål.

För SSK U20 gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Malmö är på sjätte plats.

Lördag 4 oktober möter SSK U20 Frölunda borta 16.30 och Malmö möter Färjestad hemma 15.30.

SSK U20–Malmö 1–5 (0–2, 1–2, 0–1)

U20 nationell södra, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (5.30) Max Grundström (Leo Lundblad, Leo Tjälldén), 0–2 (6.29) Isac Nilsson.

Andra perioden: 1–2 (31.33) Adam Hesselvall (Roko Gorsic, Elie Junior Haddad), 1–3 (33.53) Elia Pedrotti (Joel Grossniklaus, Isac Nilsson), 1–4 (34.58) Filip Henriksson (Jonathan Davidsson, Ludvik Bakkevig).

Tredje perioden: 1–5 (51.42) Kalle Hemström (Elia Pedrotti, Isac Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U20: 2-0-3

Malmö: 2-1-2

Nästa match:

SSK U20: Frölunda, borta, 4 oktober

Malmö: Färjestads BK, hemma, 4 oktober