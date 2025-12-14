Seger för Luleå mot Timrå U20

Luleå vann med 2–0 mot Timrå U20

Lukas Kral matchvinnare för Luleå

Tredje raka segern för Luleå

Luleå vann med 2–0 (0–0, 1–0, 1–0) i svenska cupen, U20 grupp A herr på bortaplan mot Timrå U20 på söndagen.

– En jämn match som saknar lite av det fysiska spelet. Försvarsmässigt helt klart godkänt och vi har tillräckligt med chanser för att jag göra några mål, men saknar lite kyla. Kul att se så många från U 18-laget komma upp och göra bra ifrån sig, tyckte Timrå U20:s tränare Andreas Molinder, efter matchen.

Timrå U20–Luleå – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 4.58 in i andra perioden som Luleå tog ledningen genom Lukas Kral.

Vidar Fredriksson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 53 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Timrå U20 med 3–2.

I nästa omgång har Timrå U20 Björklöven hemma i SCA Arena, onsdag 17 december 19.00. Luleå spelar hemma mot Björklöven fredag 19 december 19.00.

Timrå U20–Luleå 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

Svenska cupen, U20 grupp A herr, SCA Arena

Andra perioden: 0–1 (24.58) Lukas Kral.

Tredje perioden: 0–2 (59.07) Vidar Fredriksson.