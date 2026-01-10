Seger för Leksand mot Skellefteå AIK U20 på hemmaplan

Leksand segrade – 6–3 mot Skellefteå AIK U20

Birk Hjelmås matchvinnare för Leksand

Tredje raka segern för Leksand

Leksand vann matchen på hemmaplan mot Skellefteå AIK U20 i U20 nationell norra på lördagen. 6–3 (2–0, 2–2, 2–1) slutade matchen.

Leksand–Skellefteå AIK U20 – mål för mål

Leksand började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.41 slog Noah Svensson till efter förarbete från Jan-Christian Kneubühler. Efter 10.47 gjorde laget 2–0 när August Lissel slog till efter pass från Måns Dufva.

Skellefteå AIK U20 reducerade dock till 2–1 genom Noel Nyberg efter 9.25 av perioden.

Efter 10.26 i andra perioden gjorde Leksand 3–1 genom Zaki Crookes.

Skellefteå AIK U20 gjorde 3–2 genom Johan Stenberg efter 12.10 av perioden.

Leksand utökade ledningen på nytt genom Birk Hjelmås efter 13.12.

Efter 0.53 i tredje perioden ökade Leksand på till 5–2 genom William Wiman.

Skellefteå AIK U20 gjorde 5–3 genom Vincent Wedin efter 9.11 av perioden.

Leksand kunde dock avgöra till 6–3 med 3.03 kvar av matchen genom Rocky Langvardt.

Rocky Langvardt och August Lissel gjorde ett mål och två assist var för Leksand.

Leksand har tre segrar och två förluster och 18–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Skellefteå AIK U20 har en vinst och fyra förluster och 17–24 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Leksand på tredje plats och Skellefteå AIK U20 på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Skellefteå vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 11 januari. Då möter Leksand Luleå i Tegera Arena 11.00. Skellefteå AIK U20 tar sig an Mora borta 12.00.

Leksand–Skellefteå AIK U20 6–3 (2–0, 2–2, 2–1)

U20 nationell norra, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (1.41) Noah Svensson (Jan-Christian Kneubühler), 2–0 (10.47) August Lissel (Måns Dufva).

Andra perioden: 2–1 (29.25) Noel Nyberg (Måns Bystedt), 3–1 (30.26) Zaki Crookes (August Lissel), 3–2 (32.10) Johan Stenberg (Vincent Wedin, Felix Bergström), 4–2 (33.12) Birk Hjelmås (Alexander Proos, Rocky Langvardt).

Tredje perioden: 5–2 (40.53) William Wiman (Rocky Langvardt, August Lissel), 5–3 (49.11) Vincent Wedin (Felix Bergström, Måns Bystedt), 6–3 (56.57) Rocky Langvardt (Zaki Crookes, Måns Dufva).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 3-0-2

Skellefteå AIK U20: 1-0-4

Nästa match:

Leksand: Luleå HF, hemma, 11 januari 11.00

Skellefteå AIK U20: Mora, borta, 11 januari 12.00