Seger för Leksand borta mot AIK

Seger för Leksand med 3–2 mot AIK

Leksand avgjorde efter 59.03.

Kim Ojala tvåmålsskytt för Leksand

Det blev dramatiskt när bortalaget Leksand vann matchen mot AIK i Ulriksdals IP på söndagen. Kim Ojala slog till med bara 57 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål. Matchen i i U20 nationell norra slutade 3–2 (0–1, 1–1, 2–0).

Leksands tränare Jörgen Bemström tyckte till om matchen:

– Vi gör en ganska dålig insats men hittar ett sätt att vinna idag genom stort tålamod. Får ett power play i slutet av matchen och sätter upp ett bra spel som till slut ger utdelning. 3–2 gör vi från en tekning egen zon, bra parspel med Zaki Crookes och kliniskt avslut av Kim Ojala som gör en fin insats idag.

Vinsten mot AIK innebär att Leksand har fyra segrar i rad på bortaplan.

Kim Ojala gjorde två mål för Leksand

AIK tog ledningen efter tio minuter genom Leyton Bergfors framspelad av Lukas Schünzel och Douglas Lööv.

Efter 1.41 i andra perioden slog Patrik Jernfalk till på pass av Mattias Nyberg och Max Eriksson och gjorde 2–0.

Leksands Kim Ojala gjorde 2–1 efter 5.38 framspelad av Måns Dufva och Rocky Langvardt.

15.44 in i tredje perioden satte William Wiman pucken på pass av Rocky Langvardt och Kim Ojala och kvitterade.

Kim Ojala stod för målet när laget avgjorde matchen med 57 sekunder kvar att spela assisterad av Zaki Crookes och Måns Dufva. Ojala fullbordade därmed Leksands vändning.

Leksands Kim Ojala stod för tre poäng, varav två mål.

Det här var AIK:s sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Leksands fjärde uddamålsseger.

AIK stannar därmed på nionde plats och Leksand på tredje plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

AIK tar sig an Modo Hockey U20 i nästa match borta lördag 10 januari 16.00. Leksand möter samma dag 14.00 Skellefteå AIK U20 hemma.

AIK–Leksand 2–3 (1–0, 1–1, 0–2)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 1–0 (10.30) Leyton Bergfors (Lukas Schünzel, Douglas Lööv).

Andra perioden: 2–0 (21.41) Patrik Jernfalk (Mattias Nyberg, Max Eriksson), 2–1 (25.38) Kim Ojala (Måns Dufva, Rocky Langvardt).

Tredje perioden: 2–2 (55.44) William Wiman (Rocky Langvardt, Kim Ojala), 2–3 (59.03) Kim Ojala (Zaki Crookes, Måns Dufva).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-0-3

Leksand: 3-0-2

Nästa match:

AIK: Modo Hockey, borta, 10 januari

Leksand: Skellefteå, hemma, 10 januari