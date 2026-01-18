Seger för Djurgården mot Timrå U20

Djurgården vann med 7–3 mot Timrå U20

Marcus Nordmark avgjorde för Djurgården

Andra raka segern för Djurgården

Djurgården vann på hemmaplan mot Timrå U20 i U20 nationell norra. Matchen på söndagen slutade 7–3 (1–1, 5–1, 1–1).

AIK nästa för Djurgården

Timrå U20 tog ledningen efter 12.27 genom Lucas Brauer på passning från Adrian Thun-Hansson och Edwin Annerstedt. Efter 16.03 kvitterade Djurgården när Marcus Nordmark hittade rätt på pass av Theo Stockselius.

Djurgården tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 0.12 genom Max Lind och gick upp till 5–1 innan Timrå U20 svarade.

I periodpausen hade Djurgården ledningen med 6–2.

13.36 in i tredje perioden satte Edwin Annerstedt pucken återigen på pass av Alex Kristiansson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Timrå U20. 17.44 in i perioden fick Hampus Zirath utdelning framspelad av Bobo Tyche och Arvid Drott och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 7–3.

Marcus Nordmark och Theo Stockselius gjorde två mål och två assist var för Djurgården. Edwin Annerstedt gjorde två mål för Timrå U20 och spelade fram till ett mål för Timrå U20.

För Timrå U20 gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Djurgården är på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Djurgården AIK hemma på Hovet, söndag 25 januari 12.00. Timrå U20 spelar borta mot Skellefteå AIK U20 lördag 24 januari 15.30.

Djurgården–Timrå U20 7–3 (1–1, 5–1, 1–1)

U20 nationell norra, Hovet

Första perioden: 0–1 (12.27) Lucas Brauer (Adrian Thun-Hansson, Edwin Annerstedt), 1–1 (16.03) Marcus Nordmark (Theo Stockselius).

Andra perioden: 2–1 (20.12) Max Lind (Marcus Nordmark, Theo Stockselius), 3–1 (20.32) Theo Stockselius, 4–1 (25.05) Marcus Nordmark (Max Lind), 5–1 (28.02) Theo Stockselius (Marcus Nordmark, Isak Jakobsson), 5–2 (28.39) Edwin Annerstedt (Ludvig Olsson, Filip Michalski), 6–2 (39.02) Vilton Ferdfelt (Viktor Hedlund, Hugo Lindell).

Tredje perioden: 6–3 (53.36) Edwin Annerstedt (Alex Kristiansson), 7–3 (57.44) Hampus Zirath (Bobo Tyche, Arvid Drott).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-1-2

Timrå U20: 2-0-3

Nästa match:

Djurgården: AIK, hemma, 25 januari 12.00

Timrå U20: Skellefteå, borta, 24 januari 15.30