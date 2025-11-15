Han är i toppen av U20 Nationells poängliga tillsammans med Viktor Klingsell. Nu är Romeo Edvardsen Sørensen nära en debut i Hockeyallsvenskan – samtidigt som NHL-klubbar visat intresse.

— Flera klubbar följer honom men för oss handlar allt om att bygga rätt hockeyspelare först, säger Olof Söderbaum, agent på EoS om NHL-intresset.

— Fortsätter han så här blir jag inte förvånad om vi ser honom i A-laget inom en kort framtid, säger Moras sportchef Anders Hägglund till Hockeysverige.se.

Romeo Edvardsen Sørensen under finalen i ishockeymatchen i Junior-SM för U16 mellan Brynäs och Täby den 7 april 2023 i Nyköping.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Det var inför den förra säsongen som Romeo Edvardsen Sørensen kom till Mora. Norrmannen, född 2007, öste då in poäng i U18-laget innan han fick chansen i U20 Nationell under våren. Då blev det elva poäng på 19 matcher.

Den här säsongen har han nu exploderat helt och tagit stora kliv. Med 25 poäng på 16 matcher är han faktiskt delad etta i poängligan med Viktor Klingsell, Skellefteås storlöfte, som är lika gammal.

— Jättefin säsong. Han har gjort det väldigt, väldigt bra. En skicklig spelare som bara blir bättre för varje vecka han spelar, säger Andreas Hägglund.

För de flesta i Sverige är det här en doldis. Men helt oväntat är det inte för Mora att han har lyckats göra den här hösten.

— Jag tycker ändå inte det. Han har ett stort driv och vill hela tiden bli bättre. Han frågar mycket och tar till sig det tränaren säger, kör extra och sådana saker. Jag är faktiskt inte helt förvånad att han går så här bra. Han hade en bra sommar och kom in och gjorde det bra från början. Han är bara förstaårs U20-spelare ska man också komma ihåg.

Succén fortsätter – när kommer A-lagsdebuten?

I fredagens U20 Nationell-match mellan Mora och Leksand klev Romeo Edvardsen Sørensen fram med två mål och tre assist. Det när Mora vann med 7-5 över rivalen. 18-åringen tillhör därmed toppskiktet av spelare i serien, och har visat att han är ett stort löfte.

Nu är frågan när det kan bli tal om en debut i Hockeyallsvenskan.

— Jag tycker det finns väldigt många delar som är väldigt bra, framför allt offensivt. Sen, precis som för alla juniorer, måste man också klara av flera moment över hela banan. Vi har en stor framtidstro på att Romeo ska kunna ta steget in i A-laget på sikt. Det är en resa man ska göra och en sån här kille ska också få rätt roll när man kommer upp i A-laget. Det är det också och vi försöker jobba med såna grejer med spelarna. Han måste också få spela sitt spel när han kommer upp i A-laget. Det måste bli rätt miljö så vi inte ställer till nåt för hans utveckling eller för oss. Men fortsätter han så här har en fin framtid framför sig.

Det är inte heller första gången vi ser en norrman komma lite ”från ingenstans” och göra succé för Mora i U20 Nationell. De som kommer ihåg när Michael Brandsegg-Nygård kom till Mora vet att det var en lite liknande historia.

— Ja, precis. Vi försöker lägga upp en plan och det finns inget facit. Vi har en god plan med honom och hans agent. Det kommer bli uppföljningsmöten hur den resan ska gå till och vi försöker skynda långsamt med den här typen av spelare. Det är viktigt att ta de här stegen men fortsätter han så här blir jag inte förvånad om vi ser honom i A-laget inom en kort framtid, säger sportchefen.

Romeo Edvardsen Sørensen följs av NHL-klubbar

Född 11 september 2007 var Romeo Edvardsen Sørensen bara fyra dagar ifrån att inte vara tillgänglig för årets NHL-draft. Det var inget lag som valde att ta honom den här gången. Men med hösten han har haft nu är det långtifrån omöjligt att någon väljer att ta en chansning på honom till nästa vår.

Den snabba utvecklingen har inte heller gått klubbarna där borta förbi. För Hockeysverige.se bekräftar Olof Söderbaum, agent på EoS, att det är klubbar som har hört av sig angående norrmannen.

— Det fanns något där direkt när jag träffade honom första gången på JRM Skills Camp i Kristinehamn. Inställningen, farten, drivet att alltid vilja bli bättre. Det stod ut redan då. Den här säsongen har han gått från lovande till direkt drivande i U20 Nationell. Han producerar, han skapar tempo och han är konsekvent i detaljerna. Flera klubbar följer honom men för oss handlar allt om att bygga rätt hockeyspelare först. NHL kommer om jobbet görs varje dag, säger agenten.

Redan 2021 kom talangen till Sverige. Då blev det spel i Täby där han spelade i samma kedja som stortalangerna Marcus Nordmark och Viggo Björck. 2023 tog trion Täby hela vägen till en silverpeng i U16 SM. Norrmannen har även varit iväg på en kort sejour till Malmö innan han alltså anslöt till Dalarna förra säsongen.

— Romeo har haft förmånen att jobba i riktigt skickliga utvecklingsmiljöer. Tiden med Björck och Nordmark i Täby har varit enormt värdefull då de har pushat varandra på rätt sätt. Han har en nivå av kravställning som passar hans personlighet, och det syns nu i hur han driver matcher själv, säger agenten.

Source: Romeo Edvardsen Sørensen @ Elite Prospects