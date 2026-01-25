Rögle starkast i straffläggningen – vann hemma mot SSK U20

Rögle segrade – 6–5 efter straffar

Rögles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Rögles Mikael Kim tvåmålsskytt

Det var jämnt hela vägen när Rögle mötte SSK U20 hemma i U20 nationell södra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Rögle var kyligare i avsluten och vann med 6–5 (3–1, 0–2, 2–2, 0–0, 1–0). Nils Bartholdsson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var Rögles fjärde på de senaste fem matcherna.

Rögle var starkast i första perioden som laget vann med 3–1.

Efter 4.57 i andra perioden slog Alexander Hjorth till på straff och reducerade åt SSK U20. Nils Håkansson gjorde dessutom 3–3 efter 14.43 framspelad av Hugo Zetterlund och Noel Lundell.

SSK U20 gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–5, målen av Hugo Zetterlund och Noel Lundell.

Rögle reducerade och kvitterade till 5–5 genom Melker Sigurd och Marwin Jarbsjö med knappt tre minuter kvar att spela.

Rögles Nils Bartholdsson satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Rögle stannar därmed på femte plats och SSK U20 på fjärde plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Rögle vann de två första mötena. Södertälje SK vann senast lagen möttes.

Fredag 30 januari 19.00 spelar Rögle borta mot Örebro Hockey U20. SSK U20 möter Växjö hemma i Scaniarinken lördag 31 januari 16.00.

Rögle–SSK U20 6–5 (3–1, 0–2, 2–2, 0–0, 1–0)

U20 nationell södra, Bjäre Entreprenad Arena

Första perioden: 0–1 (0.44) Ian Petronijevic Lepsa (Elie Junior Haddad), 1–1 (5.27) Mikael Kim (Colin Törnkvist, Douglas Flygt), 2–1 (17.24) Mikael Kim (Noah Lund, Vincent Lundgren), 3–1 (19.57) Johannes Neumann (Marwin Jarbsjö, Milo Fortkord).

Andra perioden: 3–2 (24.57) Alexander Hjorth, 3–3 (34.43) Nils Håkansson (Hugo Zetterlund, Noel Lundell).

Tredje perioden: 3–4 (46.19) Hugo Zetterlund (Winston Cummings, Nils Håkansson), 3–5 (48.23) Noel Lundell (Oscar Lindén, Balazs Bendeguz Ven), 4–5 (51.20) Melker Sigurd (Oliver Dejbjerg Larsen, Love Gath), 5–5 (57.44) Marwin Jarbsjö (Oliver Dejbjerg Larsen, Nils Bartholdsson).

Straffar: 6–5 (65.00) Nils Bartholdsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 4-0-1

SSK U20: 2-1-2

Nästa match:

Rögle: Örebro HK, borta, 30 januari 19.00

SSK U20: Växjö Lakers HC, hemma, 31 januari 16.00