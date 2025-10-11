Revansch för Växjö som besegrade Frölunda

Växjö segrade – 4–2 mot Frölunda

Växjös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Conrad Svensson med två mål för Växjö

I senaste mötet, 27 september, var Frölunda bättre och vann med 6–2. På lördagen tog Växjö revansch genom att vinna med 4–2 (0–1, 3–1, 1–0) på hemmaplan i U20 nationell södra.

Segern var Växjös fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Kevin Israelsson bakom Växjös avgörande

Linus Rörth gav Frölunda ledningen efter 7.59 framspelad av Vilmer Hagelin och Måns Toresson. Växjö kvitterade till 1–1 genom Conrad Svensson i början av andra perioden i andra perioden.

Frölunda tog ledningen på nytt genom Zigge Bratt efter 4.24.

Conrad Svensson och Kevin Israelsson låg sen bakom vändningen till 3–2 för Växjö. 13.37 in i tredje perioden slog Noa Bräutigam till på pass av Olle Karlsson och Robin Israelsson och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen.

I tabellen innebär det här att Växjö nu ligger på fjärde plats. Frölunda leder fortfarande serien, ett poäng före Färjestad.

Lagens första möte för säsongen vann Frölunda med 6–2.

Onsdag 15 oktober 19.00 spelar Växjö hemma mot Rögle. Frölunda möter Rögle hemma i Frölundaborg lördag 18 oktober 12.00.

Växjö–Frölunda 4–2 (0–1, 3–1, 1–0)

U20 nationell södra, Växjö Ishall

Första perioden: 0–1 (7.59) Linus Rörth (Vilmer Hagelin, Måns Toresson).

Andra perioden: 1–1 (22.52) Conrad Svensson (Vincent Bengtsson, Hugo Åstrand), 1–2 (24.24) Zigge Bratt (Linus Rörth), 2–2 (30.45) Conrad Svensson (Hugo Åstrand, Malte Brolin), 3–2 (35.02) Kevin Israelsson (Olle Tideman, Ludwig Hellgren).

Tredje perioden: 4–2 (53.37) Noa Bräutigam (Olle Karlsson, Robin Israelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Frölunda: 3-0-2

Nästa match:

Växjö: Rögle, hemma, 15 oktober

Frölunda: Rögle, hemma, 18 oktober