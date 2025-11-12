Örebro Hockey U20 vann efter stark vändning mot VIK Hockey U20

Örebro Hockey U20 segrade – 5–3 mot VIK Hockey U20

Örebro Hockey U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ludvig Andersson gjorde två mål för Örebro Hockey U20

Bortalaget VIK Hockey U20 ledde matchen mot Örebro Hockey U20 men i andra perioden fick Örebro Hockey U20 rejäl utdelning. Laget gjorde tre raka mål och VIK Hockey U20 orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 5–3 (1–2, 3–0, 1–1) i matchen i U20 nationell södra.

Segern var Örebro Hockey U20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Ludvig Andersson med två mål för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20 tog ledningen i första perioden genom Oliver Höglund.

Svante Uusitalo och Linus Rydell låg sen bakom vändningen till 1–2 för VIK Hockey U20. Örebro Hockey U20 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2. VIK Hockey U20 reducerade dock till 4–3 genom Svante Uusitalo tidigt i tredje perioden av perioden.

Örebro Hockey U20 kunde dock avgöra till 5–3 med 17 sekunder kvar av matchen genom Aapo Vanninen.

Det här betyder att Örebro Hockey U20 är kvar på tredje plats och VIK Hockey U20 stannar sist, på tionde plats, i tabellen.

När lagen senast möttes vann Örebro HK med 9–2.

Fredag 14 november 19.00 spelar Örebro Hockey U20 hemma mot SSK U20. VIK Hockey U20 möter Färjestad borta i Löfbergs Arena söndag 16 november 12.00.

Örebro Hockey U20–VIK Hockey U20 5–3 (1–2, 3–0, 1–1)

U20 nationell södra, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (6.23) Oliver Höglund (Axel Elofsson, Olle Johansson), 1–1 (17.30) Linus Rydell (Viktor Pennerborn), 1–2 (19.11) Svante Uusitalo (Alvin Wengrud, Noah Wiberg).

Andra perioden: 2–2 (27.03) Ludvig Andersson, 3–2 (29.29) Oscar Olsson (Noah Pettersson Askling, Filip Thorling), 4–2 (36.46) Ludvig Andersson (Oliver Höglund, Axel Elofsson).

Tredje perioden: 4–3 (43.27) Svante Uusitalo (Hugo Ingemarsson, Peter Ingemarsson), 5–3 (59.43) Aapo Vanninen (Olle Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 4-0-1

VIK Hockey U20: 2-0-3

Nästa match:

Örebro Hockey U20: Södertälje SK, hemma, 14 november

VIK Hockey U20: Färjestads BK, borta, 16 november