Örebro Hockey U20 utklassade Rögle – seger med 6–0

Seger för Örebro Hockey U20 med 6–0 mot Rögle

Örebro Hockey U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ludvig Andersson gjorde två mål för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20 spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Rögle i U20 nationell södra med hela 6–0 (2–0, 3–0, 1–0). Örebro Hockey U20 fick därmed revansch från senaste mötet, som Rögle vann med 4–5.

Örebro Hockey U20 höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Segern var Örebro Hockey U20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Ludvig Andersson tvåmålsskytt för Örebro Hockey U20

Ludvig Andersson gav Örebro Hockey U20 ledningen efter 4.30 efter förarbete av Niklas Aaram Olsen och Olle Johansson. Laget gjorde också 0–2 efter 15.47 när Axel Elofsson hittade rätt på passning från Jakob Görnebrand och Niklas Aaram Olsen.

Även i andra perioden var Örebro Hockey U20 starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom mål av Aapo Vanninen, Lukas Svensson och Ludvig Andersson.

Efter 12.07 i tredje perioden gjorde Felix Färhammar också 0–6.

Det här betyder att Rögle ligger på femte plats i tabellen och Örebro Hockey U20 är på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Rögle tar sig an VIK Hockey U20 i nästa match hemma lördag 24 januari 17.00. Örebro Hockey U20 möter samma dag 13.00 HV 71 borta.

Rögle–Örebro Hockey U20 0–6 (0–2, 0–3, 0–1)

U20 nationell södra, Catena Arena

Första perioden: 0–1 (4.30) Ludvig Andersson (Niklas Aaram Olsen, Olle Johansson), 0–2 (15.47) Axel Elofsson (Jakob Görnebrand, Niklas Aaram Olsen).

Andra perioden: 0–3 (23.47) Aapo Vanninen, 0–4 (26.27) Lukas Svensson (Axel Ekberg, Axel Elofsson), 0–5 (34.04) Ludvig Andersson (Oliver Höglund, Alexander Command).

Tredje perioden: 0–6 (52.07) Felix Färhammar.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-0-3

Örebro Hockey U20: 4-0-1

Nästa match:

Rögle: VIK Västerås HK, hemma, 24 januari 17.00

Örebro Hockey U20: HV 71, borta, 24 januari 13.00