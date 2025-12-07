Örebro Hockey U20 förlänger segersviten mot VIK Hockey U20

Örebro Hockey U20-seger med 4–3 efter förlängning

Ossian Carlsson-Moberg avgjorde för Örebro Hockey U20

Tredje raka nederlaget för VIK Hockey U20

VIK Hockey U20 är lite av ett drömmotstånd för Örebro Hockey U20. På söndagen vann Örebro Hockey U20 på nytt – den här gången borta i ABB Arena Nord. Matchen i U20 nationell södra slutade 4–3 (3–1, 0–0, 0–2, 1–0) efter förlängning. Det var Örebro Hockey U20:s tionde raka seger mot VIK Hockey U20.

– Från början av matchen är vi inte alls och låter Örebro ta övertaget i matchen och går upp i enkel ledning med 3–1 efter första perioden. Jämn andra period och i tredje så lyckas vi vända till 3–3. Oturligt byte i förlängningen ger Örebro läge för att avgöra, kommenterade VIK Hockey U20:s tränare Jarno Pikkarainen.

Segermålet för Örebro Hockey U20 stod Ossian Carlsson-Moberg för efter bara 41 sekunder i förlängningen.

VIK Hockey U20–Örebro Hockey U20 – mål för mål

Örebro Hockey U20 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.13 genom Noah Pettersson Askling och gick upp till 0–2. VIK Hockey U20 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Örebro Hockey U20 dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Andra perioden blev mållös.

9.44 in i tredje perioden satte Kian Clementsson Kinn pucken framspelad av Jacob Hagsköld och Peter Ingemarsson och reducerade.

Efter 15.06 nätade Peter Ingemarsson på pass av Felix Ledin och Victor Pantzare och kvitterade för VIK Hockey U20.

Matchvinnare för bortalaget Örebro Hockey U20 blev Ossian Carlsson-Moberg som 41 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Det här var Örebro Hockey U20:s sjätte uddamålsseger.

Örebro Hockey U20:s nya tabellposition är andra plats medan VIK Hockey U20 är på tionde och sista plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Örebro HK vunnit.

Tisdag 6 januari 19.00 spelar VIK Hockey U20 hemma mot Färjestad. Örebro Hockey U20 möter Frölunda hemma i Behrn Arena lördag 10 januari 12.00.

VIK Hockey U20–Örebro Hockey U20 3–4 (1–3, 0–0, 2–0, 0–1)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (1.13) Noah Pettersson Askling (Philip Larsson, Aapo Vanninen), 0–2 (4.48) Arvid Jansson (Felix Färhammar), 1–2 (13.15) Victor Pantzare, 1–3 (16.12) Philip Larsson (Noah Pettersson Askling, Felix Färhammar).

Tredje perioden: 2–3 (49.44) Kian Clementsson Kinn (Jacob Hagsköld, Peter Ingemarsson), 3–3 (55.06) Peter Ingemarsson (Felix Ledin, Victor Pantzare).

Förlängning: 3–4 (60.41) Ossian Carlsson-Moberg (Aapo Vanninen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U20: 2-1-2

Örebro Hockey U20: 3-1-1

Nästa match:

VIK Hockey U20: Färjestads BK, hemma, 6 januari

Örebro Hockey U20: Frölunda, hemma, 10 januari