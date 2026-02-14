Örebro Hockey U20 besegrade SSK U20 på hemmaplan

Seger för Örebro Hockey U20 med 7–3 mot SSK U20

Örebro Hockey U20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Ludvig Andersson avgjorde för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20 vann matchen på hemmaplan mot SSK U20 i U20 nationell södra på lördagen. 7–3 (1–1, 2–1, 4–1) slutade matchen.

Örebro Hockey U20 hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot SSK U20.

Segern var Örebro Hockey U20:s femte på de senaste sex matcherna, och sjätte raka segern på hemmaplan.

Örebro Hockey U20–SSK U20 – mål för mål

Örebro Hockey U20 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 41 sekunder slog Felix Färhammar till med assist av Axel Elofsson och Filip Thorling. 1–1 kom efter 10.16 när Filip Holst fick träff.

Örebro Hockey U20 startade andra perioden bäst. Laget gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Robbin Stenström och Alexander Command innan SSK U20 svarade och gjorde 3–2 genom Winston Cummings.

I tredje perioden kvitterade först SSK U20 till 3–3. Därefter var det Örebro Hockey U20 för hela slanten. Fyra raka mål gav laget en klar 7–3-seger.

Ludvig Andersson gjorde två mål för Örebro Hockey U20 och två målgivande passningar och Alexander Command stod för två mål och ett assist.

Det här var fjärde mötet mellan Örebro Hockey U20 och SSK U20 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Södertälje SK vunnit.

Örebro Hockey U20 tar sig an VIK Hockey U20 i nästa match hemma söndag 15 februari 12.30. SSK U20 möter samma dag 12.00 Färjestad borta.

Örebro Hockey U20–SSK U20 7–3 (1–1, 2–1, 4–1)

U20 nationell södra, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (0.41) Felix Färhammar (Axel Elofsson, Filip Thorling), 1–1 (10.16) Filip Holst.

Andra perioden: 2–1 (27.23) Robbin Stenström (Lukas Svensson), 3–1 (37.39) Alexander Command (Ludvig Andersson, Niklas Aaram Olsen), 3–2 (39.42) Winston Cummings (Alfred Lagerberg, Nils Håkansson).

Tredje perioden: 3–3 (42.17) Hugo Zetterlund (Karl Sterner, Nils Håkansson), 4–3 (43.31) Ludvig Andersson (Filip Thorling, Felix Färhammar), 5–3 (49.11) Ludvig Andersson (Niklas Aaram Olsen, Alexander Command), 6–3 (59.33) Alexander Command (Ludvig Andersson), 7–3 (59.58) Noah Pettersson Askling (Aapo Vanninen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 4-0-1

SSK U20: 0-1-4

Nästa match:

Örebro Hockey U20: VIK Västerås HK, hemma, 15 februari 12.30

SSK U20: Färjestads BK, borta, 15 februari 12.00