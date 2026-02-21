Malmö klart för slutspel – efter 5–1 mot LHC J20

Malmö segrade – 5–1 mot LHC J20

Oliver Rosvall med två mål för Malmö

Janis Grossniklaus matchvinnare för Malmö

Matchen hemma mot LHC J20 slutade 5–1 (2–1, 2–0, 1–0) till Malmö. I och med det resultatet är Malmö nu klart för slutspel i U20 nationell södra.

– Stabil, systematisk insats och skön seger, kommenterade Malmös lagledare Niklas Axelsson.

LHC J20:s tränare Jimmy Anderström om matchen:

– Det är smått ofattbart att den här matchen slutar 5–1. Jag tycker att vi gör en riktigt bra prestation och 45–27 i skott till oss säger ju någonting. Vi är helt klart i en uppåtgående form och trots förlusten är jag tillfreds med prestationen och vi kan ta med oss mycket från den här matchen.

Oliver Rosvall tvåmålsskytt för Malmö

LHC J20 tog ledningen i början av första perioden genom Douglas Paul.

Oliver Rosvall och Janis Grossniklaus låg sen bakom vändningen till 2–1 för Malmö.

Efter 7.05 i andra perioden slog Oliver Rosvall till återigen framspelad av Elia Pedrotti och gjorde 3–1. Theo Bengtsson gjorde dessutom 4–1 efter 12.34 på pass av Elia Pedrotti och Melker Lundquist.

17.08 in i tredje perioden satte Filip Henriksson pucken framspelad av Viktor Olofsson och ökade ledningen.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Malmö med 21–14 och LHC J20 med 19–16 i målskillnad.

Malmö stannar därmed på sjätte plats och LHC J20 på åttonde plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. IF Malmö Redhawks har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Linköping HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 22 februari spelar Malmö hemma mot HV 71 12.15 och LHC J20 mot Rögle borta 12.00 i Catena Arena.

Malmö–LHC J20 5–1 (2–1, 2–0, 1–0)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Första perioden: 0–1 (1.19) Douglas Paul (Oscar Emvall), 1–1 (3.18) Oliver Rosvall (Viktor Olofsson, Joel Grossniklaus), 2–1 (6.03) Janis Grossniklaus (Leo Lundblad, Joel Grossniklaus).

Andra perioden: 3–1 (27.05) Oliver Rosvall (Elia Pedrotti), 4–1 (32.34) Theo Bengtsson (Elia Pedrotti, Melker Lundquist).

Tredje perioden: 5–1 (57.08) Filip Henriksson (Viktor Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-0-2

LHC J20: 3-1-1

Nästa match:

Malmö: HV 71, hemma, 22 februari 12.15

LHC J20: Rögle, borta, 22 februari 12.00