Nils Håkansson i målform när SSK U20 vann mot Växjö

SSK U20 vann med 4–2 mot Växjö

SSK U20:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Nils Håkansson gjorde två mål för SSK U20

Bortalaget SSK U20 tog hem de tre poängen efter seger mot Växjö i U20 nationell södra. 2–4 (0–0, 0–1, 2–3) slutade matchen på lördagen.

Segern var SSK U20:s åttonde på de senaste tio matcherna.

Tim-Kristian Lukkarinen bakom SSK U20:s seger

Den första perioden slutade 0–0.

Det var först 18.26 in i andra perioden som SSK U20 tog ledningen genom Nils Håkansson efter pass från Ludvig Söderberg och Noel Lundell.

SSK U20 hade övertaget även i tredje perioden som laget vann och matchen med 4–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Växjö Lakers HC vunnit.

Söndag 18 januari 12.00 möter Växjö VIK Hockey U20 hemma i Växjö Ishall medan SSK U20 spelar borta mot Frölunda.

Växjö–SSK U20 2–4 (0–0, 0–1, 2–3)

U20 nationell södra, Växjö Ishall

Andra perioden: 0–1 (38.26) Nils Håkansson (Ludvig Söderberg, Noel Lundell).

Tredje perioden: 1–1 (42.40) Ville Svensson, 1–2 (43.21) Axel Klingvall (William Odelius, Alexander Hjorth), 1–3 (46.07) Tim-Kristian Lukkarinen, 2–3 (50.36) Ludwig Hellgren (Kevin Israelsson, Melker Hof), 2–4 (58.37) Nils Håkansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 2-0-3

SSK U20: 3-1-1

Nästa match:

Växjö: VIK Västerås HK, hemma, 18 januari 12.00

SSK U20: Frölunda, borta, 18 januari 12.00