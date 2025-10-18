Mora vann efter förlängning mot Timrå U20

Mora-seger med 6–5 efter förlängning

Moras sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Joel Abrahamsson tvåmålsskytt för Mora

Matchen mellan Timrå U20 och Mora i U20 nationell norra slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Mora avgöra till 6–5 (2–1, 3–2, 0–2, 1–0). Laban Persson stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Mora.

– Vi var tålmodig och grabbarna viker aldrig ner sig. Ruggigt starkt att hitta en väg och ta detta till förlängning. Surt att inte ta extrapoängen, kommenterade Timrå U20:s tränare Andreas Molinder.

Det här innebär att Mora nu har fem segrar i följd i U20 nationell norra.

I första perioden var det Mora som var vassast. Laget vann perioden med 2–1.

Mora inledde andra perioden med att göra 1–3 genom Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen innan Timrå U20 svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Alex Kristiansson för framspelad av Felix Wallman och Lucas Brauer efter 6.17.

I slutminuterna var det dock Mora som tog greppet. Joel Abrahamsson gjorde 3–4 efter 11.15, innan Olle Carlsson satte 3–5 efter 11.27. Timrå U20 reducerade och kvitterade till 5–5 genom Lucas Brauer och Filip Sjölund i tredje perioden. I förlängningen tog det 2.44 till Mora avgjorde till 6–5. Stor matchhjälte blev Laban Persson, på pass av Pavol Moravek.

Moras Joel Abrahamsson stod för tre poäng, varav två mål. Alex Kristiansson gjorde två mål och totalt tre poäng för Timrå U20.

Det här var Timrå U20:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Moras femte uddamålsseger.

Det här betyder att Mora ligger på andra plats i tabellen och Timrå U20 är på sjunde plats. Så sent som den 19 september låg Timrå U20 på tredje plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Mora med 6–3.

I nästa match, söndag 19 oktober möter Timrå U20 Leksand hemma i SCA Arena 11.00 medan Mora spelar borta mot Brynäs 12.00.

Timrå U20–Mora 5–6 (1–2, 2–3, 2–0, 0–1)

U20 nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (10.01) Joel Abrahamsson, 1–1 (11.24) Alve Johansson (Elias Hedlund, Edwin Annerstedt), 1–2 (13.39) Pavol Moravek (Benjamin Dahlén, Olle Carlsson).

Andra perioden: 1–3 (24.12) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Victor Engebråten Kopperstad, Joel Abrahamsson), 2–3 (24.36) Alex Kristiansson, 3–3 (26.17) Alex Kristiansson (Felix Wallman, Lucas Brauer), 3–4 (31.15) Joel Abrahamsson (Colin Wetterberg, Romeo Edvardsen Sörensen), 3–5 (31.27) Olle Carlsson.

Tredje perioden: 4–5 (41.55) Lucas Brauer (David Slacik, Filip Sjölund), 5–5 (51.01) Filip Sjölund (David Slacik, Alex Kristiansson).

Förlängning: 5–6 (62.44) Laban Persson (Pavol Moravek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå U20: 2-2-1

Mora: 5-0-0

Nästa match:

Timrå U20: Leksand, hemma, 19 oktober

Mora: Brynäs IF, borta, 19 oktober