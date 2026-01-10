Modo Hockey U20 säkrade seger mot AIK

Modo Hockey U20 vann med 6–3 mot AIK

Modo Hockey U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alex Zalesak matchvinnare för Modo Hockey U20

Modo Hockey U20 vann mötet med AIK på hemmaplan med 6–3 (1–0, 4–0, 1–3) på lördagen i U20 nationell norra.

Segern var Modo Hockey U20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Djurgården nästa för Modo Hockey U20

Modo Hockey U20 tog ledningen efter 19 minuter genom Milan Sundström assisterad av Malcom Gästrin och Oliver Svensson.

Även i andra perioden var Modo Hockey U20 starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom mål av Felix Wassberg, Oliver Svensson, Alex Zalesak och Rasmus Lindström Calland.

AIK reducerade dock med tre mål till 5–3-läge genom Max Eriksson, Gustav Sjöqvist och Nikodemus Wernquist i tredje perioden.

Modo Hockey U20 kunde dock avgöra till 6–3 med 42 sekunder kvar av matchen genom Linus Morken.

AIK:s Nikodemus Wernquist stod för tre poäng, varav ett mål. Oliver Svensson gjorde ett mål och totalt tre poäng för Modo Hockey U20.

Modo Hockey U20 ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan AIK ligger sist, på tionde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, söndag 11 januari möter Modo Hockey U20 Djurgården hemma i Hägglunds Arena 16.00 medan AIK spelar borta mot Björklöven 12.00.

Modo Hockey U20–AIK 6–3 (1–0, 4–0, 1–3)

U20 nationell norra, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (19.44) Milan Sundström (Malcom Gästrin, Oliver Svensson).

Andra perioden: 2–0 (25.27) Felix Wassberg (Oliver Svensson), 3–0 (32.03) Oliver Svensson (Malcom Gästrin, Milan Sundström), 4–0 (32.34) Alex Zalesak (Sebastian Peter, Felix Wassberg), 5–0 (38.06) Rasmus Lindström Calland (Ola Hyldmo).

Tredje perioden: 5–1 (51.39) Max Eriksson (Gustav Sjöqvist, Nikodemus Wernquist), 5–2 (56.19) Gustav Sjöqvist (Nikodemus Wernquist), 5–3 (58.21) Nikodemus Wernquist (Elliot Östervall Lewis, Petr Minar), 6–3 (59.18) Linus Morken.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 4-0-1

AIK: 1-0-4

Nästa match:

Modo Hockey U20: Djurgårdens IF, hemma, 11 januari 16.00

AIK: IF Björklöven, borta, 11 januari 12.00