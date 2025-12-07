Modo Hockey U20 besegrade Timrå U20 med knapp marginal

Modo Hockey U20 vann med 3–2 mot Timrå U20

John Hägglöf avgjorde för Modo Hockey U20

Andra raka segern för Modo Hockey U20

Bortalaget Modo Hockey U20 tog en uddamålsseger i matchen mot Timrå U20 i SCA Arena. Laget vann matchen i U20 nationell norra på söndagen med 3–2 (2–1, 1–1, 0–0).

– Idag tycker jag Modo vinner välförtjänt. Vi blir för runda i anfallszon och skapar inte tillräckligt med farliga chanser, Modo stänger ner oss bra, kommenterade Timrå U20:s tränare Andreas Molinder efter matchen.

AIK nästa för Modo Hockey U20

Modo Hockey U20 tog ledningen i början av första perioden genom Sebastian Peter.

Timrå U20 gjorde 1–1 genom William Sörbrand tidigt i matchen.

Modo Hockey U20 gjorde 1–2 genom Gustav Dahlin efter 7.07.

Efter 7.40 i andra perioden nätade Filip Sjölund framspelad av Edwin Annerstedt och kvitterade för Timrå U20.

Modo Hockey U20:s John Hägglöf gjorde 2–3 efter 16.11.

Tredje perioden blev mållös och Modo Hockey U20 höll i sin 3–2-ledning och vann.

Det här var Timrå U20:s sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Modo Hockey U20:s fjärde uddamålsseger.

Resultatet innebär att Timrå U20 ligger kvar på sjätte plats och Modo Hockey U20 på åttonde plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Timrå vunnit.

I nästa match möter Timrå U20 Brynäs borta på söndag 11 januari 17.00. Modo Hockey U20 möter AIK lördag 10 januari 16.00 hemma.

Timrå U20–Modo Hockey U20 2–3 (1–2, 1–1, 0–0)

U20 nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (1.07) Sebastian Peter (Kalle Byström), 1–1 (4.24) William Sörbrand (Olle Därth, Vincent Romö), 1–2 (7.07) Gustav Dahlin (Alex Zalesak).

Andra perioden: 2–2 (27.40) Filip Sjölund (Edwin Annerstedt), 2–3 (36.11) John Hägglöf.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå U20: 3-0-2

Modo Hockey U20: 3-1-1

Nästa match:

Timrå U20: Brynäs IF, borta, 11 januari

Modo Hockey U20: AIK, hemma, 10 januari