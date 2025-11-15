Rasmus Lindström Calland tvåmålsskytt när Modo Hockey U20 vann mot Skellefteå AIK U20

Modo Hockey U20 segrade – 4–1 mot Skellefteå AIK U20

Rasmus Lindström Calland tvåmålsskytt för Modo Hockey U20

Andra raka förlusten för Skellefteå AIK U20

Det blev Modo Hockey U20 som vann matchen hemma mot Skellefteå AIK U20 i U20 nationell norra på lördagen. 4–1 (3–1, 1–0, 0–0) slutade matchen.

Rasmus Lindström Calland gjorde två mål för Modo Hockey U20

Modo Hockey U20 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 9.38 genom Teodor Vettersand och gick upp till 2–0. Skellefteå AIK U20 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Modo Hockey U20 dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Efter 11.51 i andra perioden slog Rasmus Lindström Calland till återigen på pass av Theodor Knights och Malcom Gästrin och gjorde 4–1. I tredje perioden höll Modo Hockey U20 i sin 4–1-ledning och vann.

För Modo Hockey U20 gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Skellefteå AIK U20 är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Skellefteå med 4–2.

Modo Hockey U20 tar sig an Luleå i nästa match hemma söndag 16 november 13.00. Skellefteå AIK U20 möter Timrå U20 borta lördag 22 november 10.00.

Modo Hockey U20–Skellefteå AIK U20 4–1 (3–1, 1–0, 0–0)

U20 nationell norra, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (9.38) Teodor Vettersand (Bård Valstad Solheim, Oliver Svensson), 2–0 (12.21) Rasmus Lindström Calland (Teodor Vettersand, Malcom Gästrin), 2–1 (15.16) Zeb Lindgren (Felix Bergström, Vincent Wedin), 3–1 (17.18) Oliver Svensson (Elton Hermansson, Felix Wassberg).

Andra perioden: 4–1 (31.51) Rasmus Lindström Calland (Theodor Knights, Malcom Gästrin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 2-1-2

Skellefteå AIK U20: 2-1-2

Nästa match:

Modo Hockey U20: Luleå HF, hemma, 16 november

Skellefteå AIK U20: Timrå, borta, 22 november