Mikkel Eriksen het när Färjestad besegrade Växjö
- Färjestad segrade – 3–2 mot Växjö
- Mikkel Eriksen tvåmålsskytt för Färjestad
- Andra raka förlusten för Växjö
Hemmalaget Färjestad vann mot Växjö i U20 nationell södra. 3–2 (0–1, 2–0, 1–1) slutade söndagens match.
Mikkel Eriksen med två mål för Färjestad
Olle Karlsson gjorde 1–0 till Växjö efter 18.05. Därefter fixade Färjestads Mikkel Eriksen och Oliver Marcelius att laget vände underläge till ledning med 2–1. Efter 5.17 i tredje perioden gjorde Färjestad 3–1 genom Mikkel Eriksen som gjorde sitt andra mål.
Melker Hof reducerade förvisso men närmare än 3–2 kom inte Växjö.
Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Färjestad med 18–15 och Växjö med 17–11 i målskillnad. Det här var Färjestads tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Växjös andra uddamålsförlust.
I tabellen innebär det här att Färjestad nu ligger på sjätte plats. Växjö är på sjunde plats.
I nästa match möts lagen igen i Vida Arena, torsdag 30 oktober 19.00.
Färjestad–Växjö 3–2 (0–1, 2–0, 1–1)
U20 nationell södra, Löfbergs Ice Arena
Första perioden: 0–1 (18.05) Olle Karlsson.
Andra perioden: 1–1 (30.16) Mikkel Eriksen (Linus Loob Trygg, Elias Eriksson), 2–1 (33.35) Oliver Marcelius (Måns Gudmundsson).
Tredje perioden: 3–1 (45.17) Mikkel Eriksen (Elias Eriksson, Linus Loob Trygg), 3–2 (51.30) Melker Hof (Ola Palme, Morgan Anderberg).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Färjestad: 3-1-1
Växjö: 3-1-1
Nästa match:
Färjestad: Växjö Lakers HC, borta, 30 oktober
Växjö: Färjestads BK, hemma, 30 oktober
