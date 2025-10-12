Måns Josbrant målskytt när Luleå vann mot Brynäs

Luleå vann med 1–0 efter förlängning

Måns Josbrant matchvinnare för Luleå

Andra raka segern för Luleå

Luleå vann med 1–0 på hemmaplan mot Brynäs i U20 nationell norra. Matchens enda mål gjorde Måns Josbrant, inskickat först i förlängningen.

Brynäs tränare Victor Grönberg tyckte så här om matchen:

– En jämn match. Där båda lagen spelar bra framför båda målvakterna. Tycker vi tar över tredjeperioden och har några bra lägen att sätta dit pucken.

Luleå–Brynäs – mål för mål

Luleå har tre segrar och två förluster och 14–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brynäs har två vinster och tre förluster och 20–12 i målskillnad. Det här var Luleås tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Brynäs andra uddamålsförlust.

Luleås nya tabellposition är femte plats medan Brynäs fortfarande leder serien, på samma poäng som Leksand. Så sent som den 30 september låg Luleå på nionde plats i tabellen.

Luleå tar sig an Djurgården i nästa match borta lördag 18 oktober 16.00. Brynäs möter samma dag 14.00 Leksand hemma.

Luleå–Brynäs 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

U20 nationell norra, Coop Norrbotten Arena

Förlängning: 1–0 (62.30) Måns Josbrant.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-1-1

Brynäs: 2-1-2

Nästa match:

Luleå: Djurgårdens IF, borta, 18 oktober

Brynäs: Leksand, hemma, 18 oktober