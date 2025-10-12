Malmö besegrade SSK U20 och toppar nu tabellen

Malmö segrade – 3–1 mot SSK U20

Malmös sjätte seger på de senaste sju matcherna

Justus Ehrnström matchvinnare för Malmö

Segern mot SSK U20 på hemmaplan innebär att Malmö nu är serieledare i U20 nationell södra, en poäng före Frölunda. Frölunda har dock en match mindre spelad. Malmö vann med 3–1 (2–0, 0–0, 1–1). SSK U20 ligger på åttonde plats i tabellen.

– Matchen har olika ansikten. Men vi drar det längsta strået. Södertälje spelar tufft men rättvist, vi lyckas dock ta vara på våra lägen i special teams. Vi fokuserar match för match, bakåt eller längre tittar vi inte, kommenterade Malmös lagledare Niklas Axelsson.

I och med detta har Malmö hela sex raka segrar i U20 nationell södra.

Malmö–SSK U20 – mål för mål

Malmö tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. SSK U20 reducerade dock till 2–1 genom Alexander Hjorth när bara tre minuter återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

Malmö kunde dock avgöra till 3–1 med 1.14 kvar av matchen genom Theo Bengtsson.

Malmö imponerar med fem segrar och 19–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SSK U20 har en vinst och fyra förluster och 12–21 i målskillnad.

Noteras kan att Malmö sedan den 27 september har avancerat åtta placeringar i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann IF Malmö Redhawks med 5–1.

I nästa omgång har Malmö Frölunda borta i Frölundaborg, söndag 19 oktober 16.00. SSK U20 spelar hemma mot HV 71 lördag 18 oktober 16.00.

Malmö–SSK U20 3–1 (2–0, 0–0, 1–1)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Första perioden: 1–0 (2.33) Isac Nilsson (Filip Henriksson, Elia Pedrotti), 2–0 (18.47) Justus Ehrnström (Max Grundström, Leo Tjälldén).

Tredje perioden: 2–1 (57.51) Alexander Hjorth (Alexander Dani), 3–1 (58.46) Theo Bengtsson (Ludvik Bakkevig).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 5-0-0

SSK U20: 1-1-3

Nästa match:

Malmö: Frölunda, borta, 19 oktober

SSK U20: HV 71, hemma, 18 oktober