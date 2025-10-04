Målfest när Örebro Hockey U20 krossade Rögle i Bjäre Entreprenad Arena

Örebro Hockey U20 segrade – 7–1 mot Rögle

Örebro Hockey U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Philip Larsson gjorde två mål för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20 hade inga problem med Rögle i U20 nationell södra och vann borta med utklassningssiffrorna 7–1 (3–0, 1–1, 3–0).

– Givetvis är det alltid tråkigt att förlora en match. Vi tycker ändå att vi startar upp matchen på ett bra sätt men lyckas inte få in puckarna framåt, och i spelet fem mot fem är det jämt och stabilt. Tyvärr är special teams en avgörande faktor där vi är för ineffektiva framåt och släpper in för mycket bakåt. Efter 60 minuter går Örebro ut som rättvisa segrande ur denna bataljen. Det är en bra läxa och lärdom vi som lag tar med oss till framtiden, kommenterade Rögles tränare Pontus Lägge.

Segern var Örebro Hockey U20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Alexander Command gjorde avgörande målet

Örebro Hockey U20 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.20 tidigt i perioden. Örebro Hockey U20 ökade ledningen till 0–4 genom Philip Larsson efter 5.39 i andra perioden.

Rögle reducerade dock till 1–4 genom Nils Bartholdsson efter 13.15 av perioden. Örebro Hockey U20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Robbin Stenström, Oliver Höglund och Philip Larsson.

Rögle ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Örebro Hockey U20 ligger på andra plats.

Söndag 5 oktober spelar Rögle hemma mot Färjestad 12.00 och Örebro Hockey U20 mot Malmö borta 12.15 i Rosengårds Ishall.

Rögle–Örebro Hockey U20 1–7 (0–3, 1–1, 0–3)

U20 nationell södra, Bjäre Entreprenad Arena

Första perioden: 0–1 (2.28) Aapo Vanninen (Noah Pettersson Askling), 0–2 (6.11) Alexander Command (Axel Elofsson, Niklas Aaram Olsen), 0–3 (9.48) Ossian Carlsson-Moberg (Axel Elofsson, Joel Larsson).

Andra perioden: 0–4 (25.39) Philip Larsson (Oscar Olsson, Theodor Hallquisth), 1–4 (33.15) Nils Bartholdsson (Wille Lönqvist).

Tredje perioden: 1–5 (48.42) Robbin Stenström (Joel Larsson, Ossian Carlsson-Moberg), 1–6 (51.16) Philip Larsson (Aapo Vanninen), 1–7 (56.03) Oliver Höglund (Filip Thorling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 4-0-1

Örebro Hockey U20: 4-0-1

Nästa match:

Rögle: Färjestads BK, hemma, 5 oktober

Örebro Hockey U20: IF Malmö Redhawks, borta, 5 oktober