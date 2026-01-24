Målfest för Rögle – 6–0 hemma mot VIK Hockey U20

Rögle segrade – 6–0 mot VIK Hockey U20

Nils Bartholdsson gjorde två mål för Rögle

Love Gath matchvinnare för Rögle

Det blev en storseger för Rögle när laget mötte VIK Hockey U20 hemma i U20 nationell södra. Matchen slutade 6–0 (2–0, 2–0, 2–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som VIK Hockey U20 vann med 2–1.

VIK Hockey U20:s tränare Jarno Pikkarainen:

– Klart att det är tungt att förlora med 6–0, men i matchen har vi lägen för att göra mål men vill sig inte för oss. Vi får ta nya tag imorgon mot Malmö.

Rögles Nils Bartholdsson tvåmålsskytt

Rögle tog ledningen efter 8.33 genom Love Gath med assist av Douglas Flygt och Colin Törnkvist. Efter 17.34 gjorde laget 2–0 genom Isak Norlin på passning från Noah Lund och Oliver Dejbjerg Larsen.

Efter 12.03 i andra perioden slog Colin Törnkvist till på pass av Melker Sigurd och Oliver Dejbjerg Larsen och gjorde 3–0. Nils Bartholdsson gjorde dessutom 4–0 efter 13.43 framspelad av Valter Elisson och Milo Fortkord.

10.02 in i tredje perioden slog Oliver Dejbjerg Larsen till framspelad av Valter Engström och Eric Lindvall och ökade ledningen. Rögle gjorde också 6–0 genom Nils Bartholdsson efter förarbete från Oliver Dejbjerg Larsen efter 17.25.

Rögles Oliver Dejbjerg Larsen stod för ett mål och tre assists.

Resultatet innebär att Rögle ligger kvar på femte plats och VIK Hockey U20 sist, på tionde plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Rögle vann de två första mötena. VIK Västerås HK vann senast lagen möttes.

Rögle tar sig an SSK U20 i nästa match hemma söndag 25 januari 14.00. VIK Hockey U20 möter samma dag 12.15 Malmö borta.

Rögle–VIK Hockey U20 6–0 (2–0, 2–0, 2–0)

U20 nationell södra

Första perioden: 1–0 (8.33) Love Gath (Douglas Flygt, Colin Törnkvist), 2–0 (17.34) Isak Norlin (Noah Lund, Oliver Dejbjerg Larsen).

Andra perioden: 3–0 (32.03) Colin Törnkvist (Melker Sigurd, Oliver Dejbjerg Larsen), 4–0 (33.43) Nils Bartholdsson (Valter Elisson, Milo Fortkord).

Tredje perioden: 5–0 (50.02) Oliver Dejbjerg Larsen (Valter Engström, Eric Lindvall), 6–0 (57.25) Nils Bartholdsson (Oliver Dejbjerg Larsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 3-0-2

VIK Hockey U20: 1-0-4

Nästa match:

Rögle: Södertälje SK, hemma, 25 januari 14.00

VIK Hockey U20: IF Malmö Redhawks, borta, 25 januari 12.15