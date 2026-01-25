Målfest för Malmö hemma mot VIK Hockey U20

Seger för Malmö med 10–0 mot VIK Hockey U20

Viktor Olofsson tremålsskytt för Malmö

Joel Grossniklaus matchvinnare för Malmö

Det blev en riktig storseger för Malmö mot VIK Hockey U20 hemma i U20 nationell södra. Matchen slutade 10–0 (0–0, 5–0, 5–0). En skön revansch från senast lagen möttes, då VIK Hockey U20 vann med 2–1.

– Gedigen insats där vi är effektiva och får poäng i protokollet. Kul för Viktor Olofsson som gör comeback efter skada och går av med sex poäng, kommenterade Malmös lagledare Niklas Axelsson.

VIK Hockey U20:s tränare Jarno Pikkarainen:

– Pinsamt dåligt.

Den första perioden slutade 0–0.

Malmö dominerade i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 5–0.

Malmö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Viktor Olofsson, som gjorde två mål, Theo Bengtsson, Filip Henriksson och William Lind.

Viktor Olofsson gjorde tre mål för Malmö och spelade dessutom fram till tre mål, Filip Henriksson stod för ett mål och tre assists, Melker Lundquist hade tre assists och William Lind gjorde två mål och ett målgivande pass.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Malmö på sjätte plats och VIK Hockey U20 sist, på tionde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Malmö och VIK Hockey U20 den här säsongen. IF Malmö Redhawks vann de två första mötena. VIK Västerås HK vann senast lagen möttes.

I nästa omgång har Malmö Färjestad borta i Löfbergs Arena, fredag 30 januari 19.00. VIK Hockey U20 spelar hemma mot Frölunda lördag 31 januari 16.00.

Malmö–VIK Hockey U20 10–0 (0–0, 5–0, 5–0)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Andra perioden: 1–0 (20.53) Joel Grossniklaus (Hugo Eriksson, William Lind), 2–0 (25.00) Jonathan Davidsson (Viktor Olofsson, Filip Henriksson), 3–0 (32.53) Max Grundström (Justus Ehrnström), 4–0 (34.25) William Lind (Viktor Olofsson), 5–0 (37.45) Viktor Olofsson (Melker Lundquist, Jonathan Davidsson).

Tredje perioden: 6–0 (46.12) Viktor Olofsson (Elia Pedrotti, Filip Henriksson), 7–0 (47.57) Theo Bengtsson (Leo Tjälldén, Carl Bognäs), 8–0 (49.55) Filip Henriksson (Viktor Olofsson, Melker Lundquist), 9–0 (54.28) William Lind (Justus Ehrnström, Joel Grossniklaus), 10–0 (59.05) Viktor Olofsson (Filip Henriksson, Melker Lundquist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-0-2

VIK Hockey U20: 0-0-5

Nästa match:

Malmö: Färjestads BK, borta, 30 januari 19.00

VIK Hockey U20: Frölunda, hemma, 31 januari 16.00