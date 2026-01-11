Luleå vann – trots tvåmålsunderläge mot Leksand

Luleå-seger med 5–4 mot Leksand

Luleås fjärde seger på de senaste fem matcherna

David Thomasson med två mål för Luleå

Luleå ledde hemma med 3–1 i början av tredje perioden i U20 nationell norra i Tegera Arena mot Luleå. Men Luleå vände och vann söndagens match med 5–4 (0–2, 1–0, 4–2).

Segern var ett skönt trendbrott för Luleå som hade sex raka förluster mot Leksand inför söndagens match.

Casper Kjölmoen matchvinnare för Luleå

Leksand började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.22 slog Jan-Christian Kneubühler till med assist av Kim Ojala och Noah Svensson. Laget ökade också ledningen till 2–0 när August Lissel slog till efter pass från Gustav Svedlund efter 19.45.

Efter 10.37 i andra perioden nätade David Thomasson framspelad av Neo Hirsch och Patrik Rusznyak och reducerade åt Luleå.

I tredje perioden gick Leksand upp i en 3–1-ledning med 19.42 kvar att spela. Men Luleå vände matchen och vann med 5–4. Det matchvinnande 5–3-målet gjorde Casper Kjölmoen med 7.56 kvar att spela av matchen.

I nästa match möter Leksand Mora hemma på onsdag 14 januari 19.00. Luleå möter Björklöven fredag 16 januari 19.00 hemma.

Leksand–Luleå 4–5 (2–0, 0–1, 2–4)

U20 nationell norra, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (2.22) Jan-Christian Kneubühler (Kim Ojala, Noah Svensson), 2–0 (19.45) August Lissel (Gustav Svedlund).

Andra perioden: 2–1 (30.37) David Thomasson (Neo Hirsch, Patrik Rusznyak).

Tredje perioden: 3–1 (40.18) August Lissel (Rocky Langvardt, Zaki Crookes), 3–2 (48.27) David Thomasson (Lukas Kral), 3–3 (50.46) Anton Nilsson (Tsimafej Tuzin, Neo Hirsch), 3–4 (51.28) Patrik Rusznyak (Lukas Kral, Tsimafej Tuzin), 3–5 (52.04) Casper Kjölmoen (Måns Josbrant, David Lövgren), 4–5 (58.48) Pax Kleffner (Gustav Svedlund, Adam Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 3-0-2

Luleå: 4-0-1

Nästa match:

Leksand: Mora, hemma, 14 januari 19.00

Luleå: IF Björklöven, hemma, 16 januari 19.00