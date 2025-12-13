Luleå vann i svenska cupen, U20 grupp A herr mot Modo Hockey U20

Seger för Luleå med 4–3 mot Modo Hockey U20

Måns Josbrant med två mål för Luleå

Lo Axelsson avgjorde för Luleå

Luleå vann på bortaplan mot Modo Hockey U20 i svenska cupen, U20 grupp A herr, med 4–3 (3–2, 1–0, 0–1).

Luleå har startat med två raka segrar, efter 5–1 mot Skellefteå AIK U20 i första matchen.

I första perioden var det Luleå som dominerade. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 7.55 i andra perioden nätade Lo Axelsson framspelad av Joseph Harmouche och Måns Josbrant och gjorde 2–4.

11.21 in i tredje perioden slog Sebastian Peter till på nytt på pass av Felix Wassberg och Teodor Vettersand och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Modo Hockey U20.

Luleås Måns Josbrant stod för tre poäng, varav två mål och Lo Axelsson gjorde ett mål och två assist.

Modo Hockey U20 tar sig an Björklöven i nästa match borta tisdag 16 december 19.00. Luleå möter Timrå U20 borta söndag 14 december 12.00.

Modo Hockey U20–Luleå 3–4 (2–3, 0–1, 1–0)

Svenska cupen, U20 grupp A herr, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (3.14) Måns Josbrant (Lo Axelsson, Hugo Johansson), 0–2 (4.40) Vilmer Tammilehto, 0–3 (6.16) Måns Josbrant (Lo Axelsson, Joseph Harmouche), 1–3 (7.46) Malcom Gästrin (Zacharias Berglin, Kalle Byström), 2–3 (8.46) Sebastian Peter (Gustav Dahlin, Felix Wassberg).

Andra perioden: 2–4 (27.55) Lo Axelsson (Joseph Harmouche, Måns Josbrant).

Tredje perioden: 3–4 (51.21) Sebastian Peter (Felix Wassberg, Teodor Vettersand).