Luleå starkast – avgjorde i förlängningen mot Modo Hockey U20

Luleå segrade – 4–3 efter förlängning

David Lövgren avgjorde för Luleå

Luleås sjunde seger

Det blev en riktigt tajt match när Luleå tog emot Modo Hockey U20 i U20 nationell norra. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (0–1, 2–2, 1–0, 1–0). David Lövgren blev matchhjälte för Luleå med sitt mål i förlängningen.

Brynäs nästa för Luleå

Modo Hockey U20 tog ledningen efter 15 minuters spel genom Linus Morken på passning från Milan Sundström och Oliver Svensson.

Luleå kvitterade till 1–1 genom Oskars Nils Briedis i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 4.04 gjorde Modo Hockey U20 1–2 genom Malcom Gästrin.

Luleå kvitterade till 2–2 genom Anton Nilsson efter 11.16 av perioden.

Modo Hockey U20 gjorde 2–3 genom Rasmus Ommedal Ohrstrand efter 16.13.

Måns Josbrant kvitterade för Luleå efter 2.42 in i tredje perioden assisterad av David Lövgren och Anton Nilsson.

Stor matchhjälte för Luleå 3.33 in i förlängningen blev David Lövgren med det avgörande förlängningsmålet.

Det här betyder att Luleå nu ligger på sjunde plats i tabellen och Modo Hockey U20 är på femte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Luleå och Modo Hockey U20 den här säsongen. Modo Hockey vann de två första mötena. Luleå HF vann senast lagen möttes.

I nästa match möter Luleå Brynäs hemma på lördag 24 januari 12.00. Modo Hockey U20 möter Skellefteå AIK U20 söndag 18 januari 12.00 borta.

Luleå–Modo Hockey U20 4–3 (0–1, 2–2, 1–0, 1–0)

U20 nationell norra, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (15.45) Linus Morken (Milan Sundström, Oliver Svensson).

Andra perioden: 1–1 (22.22) Oskars Nils Briedis (Isak Linder, Vilmer Tammilehto), 1–2 (24.04) Malcom Gästrin (Milan Sundström), 2–2 (31.16) Anton Nilsson (Joseph Harmouche, Vilmer Tammilehto), 2–3 (36.13) Rasmus Ommedal Ohrstrand (Felix Wassberg, Gustav Dahlin).

Tredje perioden: 3–3 (42.42) Måns Josbrant (David Lövgren, Anton Nilsson).

Förlängning: 4–3 (63.33) David Lövgren (Casper Kjölmoen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-0-2

Modo Hockey U20: 4-1-0

Nästa match:

Luleå: Brynäs IF, hemma, 24 januari 12.00

Modo Hockey U20: Skellefteå, borta, 18 januari 12.00